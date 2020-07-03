大逆轉！教部撤回稻江停辦計畫 令「正常辦學」創首例

稻江管理學院日前無預警宣布停辦，在校學生籌組「稻江學生自救會」，指校方在教育部尚未核准稻江停辦計畫，稻江董事會就違法偷跑宣布停辦，甚至稱7月31日要淨空全校、一個學生都不留。教育部今天宣布，7月1日已退回該校停辦計畫，意即稻江須繼續正常辦學。全國私校工會理事長尤榮輝表示，此為高教首例。

高教工會今天公布教育部函文，內文指出，教育部已於7月1日退回稻江管理學院停辦計畫，且在其評估規劃停招或停辦前，應正常辦學，以維持學生受教權益。

高教工會表示，稻江宣布停辦，罔顧師生權益不顧，多次引發學生、家長公開抗議。但在學生行動及社會輿論關心之下，工會取得階段性勝利、且抵擋這場「高教停辦悲劇」。

但高教工會也說，教育部這次駁回稻江停辦計畫，不該等到學生、家長辛苦北上陳情後，才延遲作為。且高教工會也質疑，教育部僅駁回停辦，尚未接管違法董事會，應依「私校法」第25條規定，聲請解除違法董事職務、改派公益董事，並指派適當的公益校長暫代職務。

高教工會指出，稻江校方已有2項具體違法事由，一是未經教育部核准，即私自停止學校109學年度全部招生，此疏失屬於學校法人嚴重的違法瑕疵；二是該校代理校長洪大安任期迄今已逾6個月，卻未另行遴選新校長，教育部應主動聲請解除董事職務，全面改派公益董事。