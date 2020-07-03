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境外生返台人數破百 大學校長籲加速開放

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部開放13國共2242名境外應屆畢業生返台，截至7月2日晚上已有145人入境，總計272名境外生申請返台獲准。本報資料照片
教育部開放13國共2242名境外應屆畢業生返台，截至7月2日晚上已有145人入境，總計272名境外生申請返台獲准。本報資料照片

教育部開放13國共2242名境外應屆畢業生返台，截至昨晚已有145人入境，總計272名境外生申請返台獲准。今天再增52人入境，大學校長表示，仍有4萬名境外生還在等開放，當中以陸生為大宗，呼籲政府加快速度，開放中國大陸疫情趨緩的省份，讓陸生在暑假期間分批入境。

教育部目前優先開放疫情低風險國家境外生入境，包括越南、香港、澳門、泰國、帛琉、紐西蘭、汶萊、斐濟、澳洲、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨。優先順位是以108學年應屆畢業生為優先，其次是其餘舊生，再次是109學年新生。不過我國境外生大宗地點還包括中國大陸、印尼、馬來西亞等，總共約4萬名境外新、舊生不在首波入境名單。

目前開放2000多人入境，僅200多名境外生申請返台。實踐大學校長陳振貴表示，境外生從今年初就返台遇阻，首波名單遲至今年6月底才公告，很多人都已修完課，降低誘因。針對陸生，他建議政府參考141個台商協會建言，按各省疫情狀況分區開放，才是準確的評估標準。

世新大學校長吳永乾指出，時序已進入暑假，不必再按新生、舊生區分三種優先順位，呼籲一次全面開放。各校境外生招生上月陸續放榜，看到台灣開放情況，不少學生仍在觀望，最後不一定會來註冊。他認為政府應盡快告知明確開放期程，才能讓境外生有時間準備就學。

疫情 陸生 教育部

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