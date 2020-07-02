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申請踴躍或不如預期？準公幼簽約截止日延長15天

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部邀私立幼兒園簽約成為準公共化幼兒園，這學期簽約截止日原訂6月30日，國教署表示延到7月15日。本報資料照片
教育部邀私立幼兒園簽約成為準公共化幼兒園，這學期簽約截止日原訂6月30日，國教署表示延到7月15日。本報資料照片

為擴增平價教保服務量，教育部邀私立幼兒園簽約成為準公共化幼兒園，這學期簽約截止日原訂6月30日，國教署今天表示延到7月15日。國教署組長王慧秋說，延期是因為有私幼反應來不及辦理，不過有私幼業者認為，準公幼上路兩年「還有人不熟流程？」可能是簽約狀況不如預期才延期。

教育部規定，私幼若簽約加入準公幼，每生每月不得收超過1萬元，教保員薪資要高於2.9萬元。公共化幼兒園政策目標2024年要增加3000班共8.6萬個教保供應量，讓總供應量達到27萬。

新北市大鵬幼兒園去年加入準公幼，負責人陳建平表示，準公幼讓家長只要月繳4500元，不但減輕學費壓力，也讓幼兒園招生更有說服力，就學學生因此變多，自然能給老師好的福利。

中華民國幼教聯合總會總會長洪懿聲表示，不少私幼無意願加入準公幼，加入後收費有限制，業者給薪受影響，但政府不願補貼薪資給優質教保員。此外，有些縣市土地和薪資行情較高，準公幼制度卻提供一致的收費標準給各縣市私幼，對不少業者來說缺乏誘因。

洪懿聲指出，準公幼制度是參考日本，但日本的無償化教育將全國私幼納入，另一邊同時提供津貼給家長，讓家長不必負額外學費。反觀我國，蔡英文政府提出「零到六歲國家養」政策尚未落實，民眾還要多花4500元送小孩進品質不一的準公幼，凸顯我國幼托政策只做半套。

公幼 幼兒園 薪資

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