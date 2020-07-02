若中央納前瞻經費 侯友宜：2022國中全面裝冷氣

天氣炎熱也讓學校裝設冷氣問題備受討論，新北市議會藍綠黨團都要求新北市府盡快裝設冷氣，新北市長侯友宜今承諾，中央若核定學校裝設冷氣計畫，納入前瞻基礎建設第二期經費，新北會全力籌措配合款，預計在2022年完成國中普通教室冷氣裝設。

新北市議會國民黨團書記長周勝考與市議員蔡淑君、陳儀君、陳明義、邱烽堯都關心冷氣裝設問題，陳儀君表示，連續15天溫度超過36度，學生在悶熱教室學習令人不捨，盼市府能裝設冷氣。

蔡淑君說，氣溫逐漸飆高，教室如果只有電風扇會讓學生受不了，不管國小、國中還是高中，市府都要加速裝設，若再等2、3年孩子畢業，就根本吹不到冷氣，中央把裝冷氣計畫納入前瞻基礎建設時，市府也要同步並進。

侯友宜說，新北市電力改善大約要18億元、安裝冷氣要8億元，若中央願意帶頭做新北就會積極配合，目前教育部計畫第一階段2021年到2023年改善電力系統，第二階段2023年到2025年裝設冷氣。

侯友宜表示，中央若核定，新北會全力配合中央的政策並超前部署，在2022年底前完成國中普通教室冷氣裝設，也會逐步完成新北國中小冷氣裝設。

新北教育局補充，新北公立高中、幼兒園、國中9年級普通教室已全面安裝冷氣，2019年已投入1.85億元增設國中小教室冷氣約1700間，預計今年底也完成校園冷氣電力健檢，逐步編列電源改善經費，卻倒後續用電安全。