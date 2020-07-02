快訊

普丁超級大總統！俄修憲公投過關，嚴禁同婚、連任再戰16年

警政署長陳家欽涉偽造文書遭送辦 北檢查無不法簽結

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北學校花400萬換好線路 卻沒錢買冷氣吹

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市議員陳啟能指出，蘆洲國中重新配置電氣線路就花400萬元，更新後卻沒錢買冷氣。圖／翻攝蘆洲國中官網
新北市議員陳啟能指出，蘆洲國中重新配置電氣線路就花400萬元，更新後卻沒錢買冷氣。圖／翻攝蘆洲國中官網

天氣炎熱也讓學校裝設冷氣問題備受討論，新北市議員陳啟能指出，蘆洲國中重新配置電氣線路就花400萬元，更新後卻沒錢買冷氣，還要校方自籌20％，但就算學校籌到經費，市府有辦法支付剩下80％嗎。新北市長侯友宜說，會專案來處理。

新北市議會今進行市政總質詢，陳啟能說，教育局要求各校長，添購、更新、修繕設備時，校方要自籌20％，雖然學校有基金，但最多才100萬元，支付自籌項目基金就用光了，未來學校該怎麼辦。

陳啟能表示，蘆洲國中重新配置電氣線路就花400萬元，線路換好卻沒錢買冷氣「貽笑大方」，若現在要裝冷氣校方自籌20％，他願意以議員建議款支付，那市府有辦法拿出其餘80％的經費嗎？

侯友宜指出，學校光電力配置改善就要18億元，如果電氣線路都換好了，就會評估用如何能快速裝設冷氣，有錢他一定會負責到底，目前中央也有方向協助改善電力系統、冷氣問題。

陳啟能說，若是中央沒有預算，是否就不能裝，市府必須自己編預算，否則就像房子買好沒錢買傢俱、買好傢俱沒錢買房子，要做就要做到底，不要做一半，否則就是不負責任的作為，各校長苦不堪言。

教育局長張明文說，所有通案都會運用市府預算，希望每筆錢學校都用在刀口上，冷氣部分與電力改善是專案，目前中央會來編列，會向中央爭取取80％，地方也會出20％。

侯友宜 教育局

延伸閱讀

議員指派出所是危樓 侯友宜：一定會去解決

北市升級YouBike不甩新北？ 侯友宜：7/8跟北市協調

紓困之亂剛過又來振興之亂？ 侯友宜：難免有小瑕疵

新北紓困核定率達99.28% 侯友宜：大膽發 有事巿長負責

相關新聞

日本爆紅！超夯考生「讀書神物」 網友實測：效率倍增

今年指考受新冠肺炎疫情影響，延至7月3日至7月5日，仍有不少考生們在進行最後衝刺，然而長時間看書，專心度難免會下降，近日有日本網友分享一款「讀書神物」，引發相當熱烈的討論，許多使用過後的學生都大讚「念書效率倍增！」

國中會考明天寄成績志願選填難決定怎麼辦 參考建議

國中升高中職免試入學會考明天（5日）寄發成績單，朝陽富元教育公司指出，桃園區今年2萬1801人報考，雖然比去年少了近10...

未來大學預想圖…4大衝擊、15個改變勾勒台灣高教新樣貌

今年3月17日凌晨，正當全球開始籠罩在疫情的風暴中時，成功大學學生收到教務處簡訊「因應發生疑似病例，17日起勿到校上課」，網路上瞬間炸鍋，雖然最後證實該名學生並未進入校園，卻也讓各大學啟動應變，60人以上的課程一律採遠距教學。

新北學校花400萬換好線路 卻沒錢買冷氣吹

天氣炎熱也讓學校裝設冷氣問題備受討論，新北市議員陳啟能指出，蘆洲國中重新配置電氣線路就花400萬元，更新後卻沒錢買冷氣，...

寮國、柬埔寨境外生可入境了！ 符合資格者僅4人

教育部陸續開放境外生返台，繼越南、香港、澳門等11國後，昨再開放寮國、柬埔寨兩國應屆畢業境外生返台，不過符合資格者僅四人...

境外生返台名單再增寮柬兩國 82生明天入境達高峰

教育部陸續開放境外生返台，繼越南等11國後，今天再開放寮國、柬埔寨兩國應屆畢業境外生返台。不過仍有4萬名境外生被擋在國門...

【土博士悲歌4】台大任教不到三成 土博士畢業比在學更沒用？

全國公立大學有博士學位的專任教授，國外（含中港澳）博士約占六成，本土博士不到四成；其中，台灣大學的專任教授本土博士不到三成。學者指出，博士生在學期間是教授的「可靠人力」，幫助累積學術生產力；但系所要用人時，還是「重洋輕土」，很矛盾。

韓國瑜校園雙機高市府未中斷 代理市長要爭取中央補助

高雄市前市長韓國瑜推動校園雙機裝置計畫，代理市長楊明州今天答覆議員陳美雅質詢時表示，政策會繼續執行。

竹縣辦機器人夏令營 即起開放報名邀學生動手DIY

因應108新課綱將科技領域列為必修，新竹縣政府積極推動程式教育，與祥儀慈善文教基金會合作，辦理程式教育專業師資培訓，基金...

2千名可返台境外生僅1成申請回來 今增45人入境

教育部開放香港、澳門、越南等11國共2238名應屆畢業境外生返台，今天將有45名境外生抵達桃園機場，人數比過去幾天多。按...

四技二專甄選分發 擬開放高中應屆畢業生

少子化生源銳減，私立科大首當其衝，加上大學申請入學門檻愈來愈低，不少科大校長跳腳，呼籲教育部也應簡化統測考試、放寬高中生...

境外生入境 教部鬆口暑假可住宿舍

教育部開放港、澳、越南等十一國應屆畢業外籍學生入境，實際核准入境只有不到百人，首批廿六日抵台。不少大學抱怨，教育部之前規...

熱門新聞

日本爆紅！超夯考生「讀書神物」 網友實測：效率倍增

指考今天下午3時開放看考場 考試時程一次看

指考明下午3時起開放看考場 應試防疫須知一次看

整理包／109指考戰士倒數衝刺！ 各科考前重點整理一次看

技專甄選及技優甄審公布 他力拚政大回報印尼籍單親媽

韓國瑜校園雙機高市府未中斷 代理市長要爭取中央補助

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。