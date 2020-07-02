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新北學校花400萬換好線路 卻沒錢買冷氣吹
天氣炎熱也讓學校裝設冷氣問題備受討論，新北市議員陳啟能指出，蘆洲國中重新配置電氣線路就花400萬元，更新後卻沒錢買冷氣，還要校方自籌20％，但就算學校籌到經費，市府有辦法支付剩下80％嗎。新北市長侯友宜說，會專案來處理。
新北市議會今進行市政總質詢，陳啟能說，教育局要求各校長，添購、更新、修繕設備時，校方要自籌20％，雖然學校有基金，但最多才100萬元，支付自籌項目基金就用光了，未來學校該怎麼辦。
陳啟能表示，蘆洲國中重新配置電氣線路就花400萬元，線路換好卻沒錢買冷氣「貽笑大方」，若現在要裝冷氣校方自籌20％，他願意以議員建議款支付，那市府有辦法拿出其餘80％的經費嗎？
侯友宜指出，學校光電力配置改善就要18億元，如果電氣線路都換好了，就會評估用如何能快速裝設冷氣，有錢他一定會負責到底，目前中央也有方向協助改善電力系統、冷氣問題。
陳啟能說，若是中央沒有預算，是否就不能裝，市府必須自己編預算，否則就像房子買好沒錢買傢俱、買好傢俱沒錢買房子，要做就要做到底，不要做一半，否則就是不負責任的作為，各校長苦不堪言。
教育局長張明文說，所有通案都會運用市府預算，希望每筆錢學校都用在刀口上，冷氣部分與電力改善是專案，目前中央會來編列，會向中央爭取取80％，地方也會出20％。
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