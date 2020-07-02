日本爆紅！超夯考生「讀書神物」 網友實測：效率倍增

今年指考受新冠肺炎疫情影響，延至7月3日至7月5日，仍有不少考生們在進行最後衝刺，然而長時間看書，專心度難免會下降，近日有日本網友分享一款「讀書神物」，引發相當熱烈的討論，許多使用過後的學生都大讚「念書效率倍增！」

一名患有注意力不足過動症（ADHD）的日本網友，日前在推特發文表示自己一直被「想努力追逐文字，但是我已經穿過了幾行字，卻沒有進入腦袋」的ADHD症狀困擾，但使用了一把「神尺」之後，「文章『有意義』地進入了腦海」。

原PO也分享那把能「讓人專心讀書的尺」，從照片中可見，尺中央有著一塊黃色透明材質，其餘部分則遮住，只要將這把尺蓋上書本正在閱讀的地方，便能讓視線有效集中，增加注意力與專心度。

許多使用過後的學生都大讚「念書效率倍增！」圖／取自推特

該則貼文也瞬間爆紅，吸引18.6萬人按讚，還是當天日本推特實時轉發的第一名，許多網友實測後發現確實有用，大讚「我用這個讀書真的比較讀得進去」、「有注意力不足過動症（ADHD）的我真的很需要這個」、「我也是，這真的有點用，雖然閱讀速度變慢，但有讀進腦袋中的東西反而變多」、「當我是多動症的兒童老師時，我根據教科書的字符寬度寫了幾張工作尺，我覺得這個發明很棒 」。

貼文曝光短短 4 天就吸引18萬人按讚分享，更有許多學生實測後發現確實有用，「我最近注意力下降，使用這個後真的有比較好一點，能記起更多內容」、「有注意力不昨過動症（ADHD）的我真的很需要這個」、「真的有點用，雖然閱讀速度變慢，但有讀進腦袋裡的東西反而變多」、「當我是多動症的兒童老師時，根據教科書的字符寬度做了幾張尺，我覺得這個發明很棒」。

另外也有人分享這個念書神物的自製方式，只要買一把透明的尺加上紙膠帶，用紙膠帶黏貼尺上兩側邊部分，將中間保持透明，就能有差不多的效果。還有網友分享另一款同樣是透明的尺，中間是條狀的色塊，不僅能集中閱讀，還能看到上下行的字。此外亦有台灣網友指出，一些單字學習參考書也會有色卡可放上去，關鍵字會隱形，自動變填空題，相當好用。