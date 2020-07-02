幫QQ！沒愛、沒錢、沒夢想～大學畢業生被迫長大的十大悲情煩惱

好想繼續當學生ＴＴ

炎炎夏日又來到了鳳凰花開、畢業生傾巢而出的季節，不管是從哪個階段畢業，都是為人生開啟新冒險——當然囉！陌生的環境總是讓人又愛又怕的，尤是大學生，畢業後就要從學生轉職成社會人士，那種轉變比放開媽媽的手走進幼稚園還要更加沈重。

DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計出大學畢業生面臨的十大困擾～覺得人生好難嗎？大家趕快來抱在一起取暖吧QQ

image source：unsplash

第十名：跟朋友失聯便孤單

初入職場常焦頭爛額，不只沒時間與朋友相聚，可能早已不在同個城市，久而久之失去聯絡，想到就好傷心。除了現實因素外，心理壓力也是一道阻礙，有人前途光明有人發展不順，或是太忙很難見面，種種原因會讓人默默脫離親近的交友圈，難免惆悵。

延伸閱讀：誰說你醜？我就是覺得你可愛！十大網友最愛醜萌動物

image source: unsplah

第九名：找不到人生方向

大學畢業後即將邁入人生另外一個階段，但要直接就業、創業、考研還是出國深造，太多的選擇反而讓人迷惘，加上就讀的科系不一定是自己喜歡的領域，拿來當吃飯工具也不一定適合自己，因此畢業後該何去何從，成了許多年輕人直接要面對、煩惱的問題。

延伸閱讀：乾脆吃油飯好了！網友最恨的十大「母湯粽子餡料」

image source: unsplash

第八名：要不要讀研究所

對現代人來說，大學已經算是基本學歷，若想比別人更突出，有個碩士、博士的頭銜當然算是加分囉～但研究所唸起來可沒有那麼輕鬆，除非是自己真的有興趣的領域，不然唸起來真的會很痛苦，負擔太大；也有人擔心自己研究所畢業後年齡偏大，面對激烈的競爭又放不下耕耘已久的專業，只能說要不要走上考研這條路，真的要好好思考一番啊！

image source: unsplah

第七名：回家鄉或留在台北打拚

在城鄉發展的差距下，許多人選擇到台北求職與唸書，爭取更好的資源，但畢業後，要回家鄉還是繼續待在台北呢？

雖然台北就業機會、學習資源較多，但高物價與緊湊的生活步調總是壓得人喘不過氣，熱情與夢想也時常在此消耗殆盡…若想在理想與現實中取得平衡，何去何從真的是需要深思的問題。

延伸閱讀：網友最瘋這幾間！大台北10大人氣消暑芒果冰快來吃爆

image source: unsplah

第六名：要不要出國唸書／打工

隨著時代的變遷，現代年輕人的選擇跟機會也多樣化起來，不少人在畢業後會選擇先出國打工度假或念語言學校，增廣自己的視野。

這個想法聽起來相當有野心，但除了要擔心在國外人生地不熟、被迫打黑工外，更多人是怕自己回國後會有就業空窗期，畢竟自己比同學都晚起步，學弟妹也變成了同期競爭者，心理壓力可不小。

延伸閱讀：你一定被說中！十大神奇追劇習慣「嗑CP」才排第三名

image source: unsplash

第五名：被斷金援、低薪不夠花

有些快樂用錢買不到，但沒錢真的很難快樂起來啊！許多父母認為孩子畢業後就得學著自食其力，大部份畢業生也不敢厚著臉皮要零用錢，金援被斷真的很煩惱。除此之外，新鮮人第一份工作起薪通常不高，雖然經濟獨立了，但當自己開始全權負責起食衣住行開銷時，就會發現錢真的好薄，令人想哭連眼淚都乾涸。

延伸閱讀：你的貓系女友傲嬌中！十大「萌喵特色」測驗她有幾分貓味

image source: unplash

第四名：沈重的學貸壓力

通常高中畢業後就具有合法工作的資格，不管是想減輕家中負擔或是被要求獨立自主，相信你身邊一定有同學申請過就學貸款，雖然每個學期的學雜費看似負擔不大，但累積四年仍是一筆很驚人的金額，這也讓背負學貸的學生感到很痛苦，因為還沒找到工作就得做好還債的心理準備啊！

延伸閱讀：遇見心中那首孫燕姿…才女出道20年 長大的我們開始懂了天黑黑的歌詞

image source: unsplah

第三名：繼續穩定單身

許多人嚮往校園時期的戀愛，就是因為比起職場惡虞我詐的心機戰，學生間的感情單純許多，而且當了社畜後，下班就累個半死了，真的沒有心情去聯誼認識新對象啊～綜合以上原因，不少畢業生都希望能緊抓住青春的尾巴，希望在投入職場前先投入男女朋友的懷抱！

延伸閱讀：穿越時空來愛你！掉進小說、未來重生太離奇 十大當紅台韓陸日「類穿越劇」

image source: unsplash

第二名：洶湧而來的分手潮

畢業除了求職潮，還有更可怕的魔王關卡，那就是「分手潮」啊！畢業會形成分手潮的原因主要是異地戀或心境的成長，社會人士的愛戀往往不如校園時期的單純，彼此的金錢觀與人生規劃成了磨合重點，爭吵頻率也直線上升。

有人因為投入工作而忘了另一半，也有人決定去外縣市發展而變成遠距離…雖然結局有喜有悲，但這都是畢業生情侶要面對的課題～

延伸閱讀：「理想老公」冠軍是孔劉或玄彬？20大讓女人融化想嫁的韓國歐巴

image source: unsplash

第一名：畢業即失業

雖然逢年過節總是對大姨婆小姑丈說的信心滿滿，但真的要踏入職場時才發現自己六神無主！也許是不小心踏入慣老闆地盤，也許是對職缺還不夠熟悉，「找不到工作」這件事一直是畢業生的夢魘。

加上今年受到疫情的影響，各大企業損失連連，面對求職季能開出的新鮮人職缺需求卻寥寥無幾，畢業生真的欲哭無淚～雖然感到挫折焦慮在所難免，但大家要一起挺住啊！

延伸閱讀：你一定遇過的都市怪談！十大總是莫名消失的小物⋯你中了幾個？

image source: unsplash

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年06月25日至2020年06月23日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『大學畢業生煩惱』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

商品推薦