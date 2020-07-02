寮國、柬埔寨境外生可入境了！ 符合資格者僅4人
教育部陸續開放境外生返台，繼越南、香港、澳門等11國後，昨再開放寮國、柬埔寨兩國應屆畢業境外生返台，不過符合資格者僅四人。今天將有82名境外生抵達桃園機場，人數是開放入境以來最高峰。但按教育部統計，截至昨晚共257名境外生申請返台通過，只占開放人數的一成多。
教育部開放疫情低風險國家境外生入境，目前開放國別包括越南、香港、澳門、泰國、帛琉、紐西蘭、汶萊、斐濟、澳洲、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨。優先順位是以108學年應屆畢業生為優先，13國共2242人符合資格。其次是這些地區其他舊生，再次才是109學年新生。
教育部統計，昨天新增開放的寮國、柬埔寨兩國，共約30名未能入境的境外新生和舊生，當中僅4人是應屆畢業生。不過我國境外生大宗地點還包括中國大陸、印尼、馬來西亞等，總共約4萬名境外新、舊生不在入境名單。
入境後的防疫流程方面，教育部表示，境外生完成報到後，在各大學於機場輪值人員引導下，搭專車前往防疫旅館。防疫旅館端也有學校人員協助安排入住並告知防疫相關事宜。境外生檢疫14天期間，校方人員定期與他們聯繫並回報健康狀況給地方政府窗口。截至昨晚已有63名境外生入境。
許多學校主管和境外生組織都反映防疫旅館費用高昂，呼籲開放境外生在校內獨棟宿舍檢疫。教育部高教司對此表示，預計今年暑假開放啟用校內外合格的獨棟宿舍和獨層宿舍，作為境外生的檢疫空間。
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