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地震來了拿書護頭還不夠 靠這秘訣比防災頭套更耐撞

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
中山國小科展團隊發現，將課本打開後，內層以氣泡紙墊到3公分厚，再包覆住頭部，耐撞程度比市售防災頭套效果更好。圖／中山國小提供
中山國小科展團隊發現，將課本打開後，內層以氣泡紙墊到3公分厚，再包覆住頭部，耐撞程度比市售防災頭套效果更好。圖／中山國小提供

新北市108學年度中小學科展今天在後埔國小舉辦頒獎典禮，其中板橋區中山國小團隊以自製地震防災頭套拿下特優，團隊研究發現，只要利用課本加上3公分的緩衝材料，如氣泡紙、水果網袋、泡棉等，效果竟然比防災頭套更好，且製作方式簡單又省錢，還可兼顧環保及安全性。

中山國小科展指導教師黃如君表示，若學生在校期間遇到地震，課本為最立即取得的防護物品，經測試發現，將課本打開後，內層以氣泡紙墊到3公分厚，再包覆住頭部，耐撞程度比市售的防災頭套來得更好。

以1公斤重物從1公尺高掉落測試，一般防災頭套下的油土平均凹陷0.58 公分，自製防護頭套下的油土則完全未見凹陷，效果比市售更佳，黃如君說，除了氣泡紙外，水果網袋、泡棉也是不錯的緩衝材料，且這些材料多為資收物，可達到廢物利用的效果。

另外，黃如君也提醒，若地震時無法隨手取得上述物品，可先用較堅硬物當外層，外套、衣服等柔軟物作為內層，再保護住頭部，依然可達到緩衝、防撞效果。

中山國小學生獲新北中小學科展特優後也興奮地說，做實驗的過程非常開心，也希望藉由實驗結果，為防災盡一份力，「用最少的錢與最好的材質，給大家一頂安全、方便的防災頭套。」

新北市教育局表示，108學年度新北中小學科展競爭激烈，共計180校575件作品參賽，決選出特優48件、優等71件、甲等58件及佳作26件，其中48件特優將個別進行「國展作品分科指導」及五階段「國展作品分科培訓」，期待能在全國科展中為新北爭取佳績。

中山國小科展團隊實驗過程。圖／中山國小提供
中山國小科展團隊實驗過程。圖／中山國小提供
中山國小團隊研究自製防災頭套，效果比防災頭套更好，榮獲108學年度中小學科展特優。圖／新北市教育局提供
中山國小團隊研究自製防災頭套，效果比防災頭套更好，榮獲108學年度中小學科展特優。圖／新北市教育局提供

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