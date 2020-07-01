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別錯過！今年最後一次韓語檢定 報名至7月14日

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣考區今年最後一次韓國語文能力測驗（TOPIK）10月18日在台北、台中和高雄三地舉行，報名期間為即日起至7月14日。本報資料照片
台灣考區今年最後一次韓國語文能力測驗（TOPIK）10月18日在台北、台中和高雄三地舉行，報名期間為即日起至7月14日。本報資料照片

在台舉辦韓語檢定的財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）今公告，台灣考區今年最後一次韓國語文能力測驗（TOPIK）10月18日在台北、台中和高雄三地舉行，報名期間為即日起至7月14日。

LTTC表示，台灣每年約有萬名考生報考TOPIK，考生人數最多者為16歲到22歲的高中生與大學生，占比逾四成。以今年5月24日辦理的測驗為例，前述學生族群較去年10月測驗成長近兩成，足見國內TOPIK報考者有年輕化趨勢。

LTTC也說，台北市教育局日前委託LTTC協辦高中生第二外語口語競賽「簡報達人秀」，除往年辦理的日、法、德及西語外，今年起特別新增韓語組別，也顯示國內高中生學習韓語的熱潮。

TOPIK分為初級程度的TOPIK I及中、高級程度之TOPIK II，TOPIK I測驗項目含聽力、閱讀，TOPIK II加考寫作，報考者可依自己的韓語能力選擇合適的級數參加。

LTTC表示，TOPIK成績證明書可作為赴韓留學、交換學生、就職、移民、自我評量等所需之語言能力證明。TOPIK成績單得自成績公佈日起兩年內由考生自行至韓國TOPIK官網無限次免費列印。

韓國 語言

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