韓國瑜校園雙機高市府未中斷 代理市長要爭取中央補助

高雄市前市長韓國瑜推動校園雙機裝置計畫，代理市長楊明州今天答覆議員陳美雅質詢時表示，政策會繼續執行。

陳美雅關心韓國瑜政見中有關校園裝冷氣機、空氣清淨機的情況與市府會不會繼續執行。楊明州表示，全市高中、國中小有378所，市府108年裝設34校，今年預計裝設100校，相信110年、111年政策會持續下去，不會這個學校有裝、那個學校沒有裝，但教育局有調整裝置的優先順序，空氣品質較差的地區會先裝。