韓國瑜校園雙機高市府未中斷 代理市長要爭取中央補助
高雄市前市長韓國瑜推動校園雙機裝置計畫，代理市長楊明州今天答覆議員陳美雅質詢時表示，政策會繼續執行。
陳美雅關心韓國瑜政見中有關校園裝冷氣機、空氣清淨機的情況與市府會不會繼續執行。楊明州表示，全市高中、國中小有378所，市府108年裝設34校，今年預計裝設100校，相信110年、111年政策會持續下去，不會這個學校有裝、那個學校沒有裝，但教育局有調整裝置的優先順序，空氣品質較差的地區會先裝。
楊明州說，台北市學校裝冷氣率達到99%，有些國小甚至達到100%，教育部也重視學校裝冷氣的問題，編了356億元要補助各縣市學校裝置，第一年先補助改善電力，以後會接續補助，市府這邊會請教育局向中央爭取補助。
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