高中生玩轉創意 康橋生自創品牌客製化球鞋

康橋國際學校新店秀岡校區10年級學生蘇芷柔，日前因大膽創立自己的球鞋客製化品牌，以不侷限於繪畫的單一客製方式，設計出不同於市面上並充滿力量的正向能量之球鞋而獲得注意，並進一步被運動休閒網站KENLU.net(勘履者球鞋網)介紹，分享創作的歷程。為自己喜愛球鞋的嗜好增添創意，玩轉豐富顏料與材料，靠著社群網路行銷，成功建立自創品牌Customizeesu。芷柔表示，自己利用課餘時間為客戶改造球鞋，就是希望每個人都能擁有個人獨一無二的專屬款式！

16歲的蘇芷柔，自從發現自己買來的愛鞋與太多人「撞鞋」之後，從小喜愛藝術與設計的她，決定大膽動手，為舊鞋添上新色彩。將創意成果發表到社群網路平台之後，也吸引許多愛鞋同好前來下單，聘請芷柔運用她的巧思，幫球鞋客製成全世界僅此一雙的「聯名款」。現在，芷柔客製的商品不只有球鞋，也會受客戶委託改造包包與耳機殼。

康橋高中生蘇芷柔，自創客製化球鞋創意品牌。 圖／康橋 提供

「我喜歡Pop art、塗鴉，也想嘗試突破的感覺。」芷柔表示，客製化球鞋的概念與風潮在國外比較普遍，不過現在台灣也慢慢出現相關的社群。一開始，沒有基礎的她是直接用壓克力顏料嘗試上色，查了許多資料之後，才跟隨網路上的社群與影片，找到正確的顏料與方法，慢慢做出心得：「有時候為了要跟客人給的顏色盡量貼近，就會瘋狂的調色，試到顏色出來；有時候要動手拆掉品牌的Logo，光拆就花掉一、兩個小時。」芷柔笑著分享，她還會從學校的自然課中得到靈感，因為實驗課調配的化學試劑顏色漂亮又特殊，常常讓她思考：該把這些顏色應用在哪裡，才能讓鞋子更好看？

蘇芷柔現就讀康橋國際部十年級，從小學一年級開始在康橋就讀的她，不僅英語流利，也會說法文。芷柔認為因為國際學校教育環境的關係，大部分的同儕都常關注歐美的風尚以及國際事務，不僅「酷」也很有國際觀，她常常在同學身上就能獲得不少靈感。此外，芷柔從七年級開始選修康橋獨有的「一人一才藝」攝影課，在十年級的個人專題完成了一本攝影集，內容遍及她在夏威夷、西藏和學校拍攝的作品。大膽的用色與風格，讓人從中看出故事與深意，她自己也十分喜歡。

蘇芷柔選修康橋「一人一才藝」攝影課，作品風格大膽獨特。 圖／康橋 提供

康橋國際學校表示，芷柔同學從小就喜歡動手作設計，也樂於嘗試挑戰不同事物，正是學校所樂見的學習特質。康橋鼓勵學生多元探索，從豐富的課程中發掘自我興趣。因為重視培養學生創意設計思維與藝術人文涵養，康橋的創客課程、金屬工藝課，以及「一人一才藝」等藝術設計科目都屬於必修領域。學校也期待更多同學能在多樣化的課程中發展自己的專才，成為具備國際競爭力的社會菁英。