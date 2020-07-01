5大博物館暑期優惠今開跑 19歲以下民眾免費入館

暑假將至，教育部響應暑期促進國旅方案，推出五個博物館免費入館活動，今天起至8月31日，2001年7月1日（含）以後出生的19歲以下年輕人可無限次免費入館參觀。交通部另外開放19歲以下民眾免費入遊樂園。

教育部表示，暑期開放年輕人免費入館的館所包括基隆海科館、台北科教館、台中科博館、高雄科工館、屏東海生館。不過科教館正在整修，今年7月15日才會重新開館，提醒民眾15日後再前往參觀。

科博館表示，暑假期間館內展示場及部分自策特展、太空劇場、立體劇場、植物園溫室、921地震教育園區、鳳凰谷鳥園生態園區、車籠埔斷層保存園區，都是免費參觀。

屏東海生館表示，今年7至8月，19歲以下青年及兒童只要出示具照片和出生年月日的身分證明文件，就能無限次免費入館，但此優惠只限自由行旅客。

高雄科工館表示，今年7至8月凡家庭旅遊或自由行旅客（不含團體旅遊，且限本國國民）在2001年7月1日以後出生者，暑假期間不分平假日，可不限次數免費參觀館內的常設展示廳。