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竹縣辦機器人夏令營 即起開放報名邀學生動手DIY
因應108新課綱將科技領域列為必修，新竹縣政府積極推動程式教育，與祥儀慈善文教基金會合作，辦理程式教育專業師資培訓，基金會更透過「機器人移動教室」到縣內學校進行教學，激發學生興趣，縣府教育處教網中心也規畫暑期辦理兩梯次「機器總動員CarsGo」夏令營活動，邀請程式教育專聘講師，帶領學生透過「親手操作」讓機器人動起來。
縣長楊文科表示，新課綱相當重視學生邏輯思考與運算思維能力，為將程式教育向下扎根，縣府與祥儀慈善文教基金會合作，辦理程式教育專業師資培訓，並獲基金會捐贈121套科技寶智能機器人，給縣內9所國中小，在7月30日、31日將辦理「iPOE P5科技寶智能機器人培訓」競賽，邀請受贈的9所學校推派學生參加，讓各校學生大展身手，進行技術交流。
教育處表示，祥儀慈善文教基金會4月起就開著胖卡改裝而成的「機器人移動教室」，到縣內5所國中小進行「機器人概論」課程、精采胖卡機器人表演、機器人DIY等活動，讓學生親自體驗，並對程式教育更有概念，有機會應用到生活中。
參加移動教室的中山國小五年級學生陳易詮表示，一開始組裝自走車有點緊張，害怕做不出來，幸好講師每個步驟都詳細解說，帶著大家一步一步組裝，學校老師也在旁協助，讓全班都順利完成，看到親手組裝的太陽能小車啟動奔跑，讓大家興奮不已，也獲得滿滿的成就感。
機器人夏令營活動自即日起至7月8日開放報名，共兩梯次，每梯次30人，參加對象為縣內暑期前國中小就讀五到七年級生，歡迎有興趣學生踴躍報名，活動詳情可上新竹縣教網中心官網查詢。
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