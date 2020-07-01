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2千名可返台境外生僅1成申請回來 今增45人入境

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部首批開放香港、澳門、越南等11國共2238名應屆畢業境外生返台，只占5％，仍有4萬名境外新生與舊生被擋在我國門外。本報資料照片
教育部首批開放香港、澳門、越南等11國共2238名應屆畢業境外生返台，只占5％，仍有4萬名境外新生與舊生被擋在我國門外。本報資料照片

教育部開放香港、澳門、越南等11國共2238名應屆畢業境外生返台，今天將有45名境外生抵達桃園機場，人數比過去幾天多。按教育部統計，截至昨天傍晚共220名境外生申請返台通過，只占開放人數的一成。截至昨天已有21人入境報到，並在教育部安排下搭專車前往防疫旅館檢疫14天。

教育部今年6月17日表示，優先開放疫情低風險國家境外生入境，包括越南、香港、澳門、泰國、帛琉、紐西蘭、汶萊、斐濟、澳洲、蒙古、不丹。優先順位是以108學年應屆畢業生為優先，其次是其餘舊生，再次是109學年新生。

按教育部統計，首波能回來的應屆畢業境外生中，香港有834人是最多，其次為澳門617人、越南543人。另有泰國132人、蒙古100人、澳洲5人、帛琉3人、紐西蘭2人、汶萊和斐濟各1人、不丹0人。不過我國境外生大宗地點還包括中國大陸、印尼、馬來西亞等，總共約2.4萬名境外生和1.6萬名境外新生不在首波入境名單。

教育部表示，考量中央流行疫情指揮中心預計每兩周依疫情變化更新「低風險國家／地區」名單，請學校優先在今年6月22日到7月5日間安排學生返台。

教育部表示，境外生完成報到後，在輪值人員引導下搭專車前往防疫旅館。防疫旅館端也有學校人員協助安排入住並告知防疫相關事宜。境外生檢疫的14天期間，校方人員定期與他們聯繫並回報健康狀況給地方政府窗口。結束檢疫後就能安心返校。

教育部公布境外生返台三原則，第一是低風險國家和地區優先，第二是應屆畢業生優先，第三是入住防疫旅館優先。返台有兩個標準作業程序，第一是大學要提送入境名單和檢疫場所規畫，經教育部確認。程序上還要進行班機調查、簽證核發等。第二是境外生抵台後，各校要做機場邊境管制、單一報到櫃台、防疫交通接送、安排檢疫場所。

教育部 防疫旅館 疫情

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