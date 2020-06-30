獨／科大搶招高中生 教部擬開放應畢生參加四技甄選

少子化生源銳減，私立科大首當其衝，加上大學申請入學門檻愈來愈低，不少科大校長跳腳，呼籲教育部也應簡化統測考試、且放寬高中生報考科大門檻。教育部今天也鬆口，研擬開放高中應屆畢業生可以統測成績參與四技二專甄選入學及登記分發。

目前統測考試科目為3科共同科目（國文、英文、數學），並依不同群科，考2科專業科目；各系也必採專業科目成績。但大學學測5科全為共同科目（國英數社自），加上新制「5選4」各系最多採計4科，有些校系甚至只採計1科，使得不少高職生乾脆不考統測，以學測成績升大學。

根據教育部統計，目前每年平均有近萬名高職生會報考學測。健行科大校長李大偉表示，大學因入學門檻降低，每年都收到大量高職生源，但科大因統測要考專業科目，且四技二專甄選入學及登記分發不開放應屆畢業高中生，雙方入學管道不對等。

近日有不少科大校長向教育部呼籲，應簡化統測考試、且放寬高中生報考科大門檻。今天教育部技職司也針對此問題進行討論。

技職司司長楊玉惠表示，根據數據，高職生報考學測每年平均約萬人，但未因「5選4」新制而暴增。不過，技專招聯會考量多元入學趨勢，已研擬放寬高中應屆畢業生也可報考統測，且以此成績參與四技二專甄選入學及登記分發。

技專招聯會執行長段裘慶也證實此事。但他也說，開放後，高職生的競爭者變多，「茲事體大」，目前正在評估解禁後的影響性。至於統測考試科目簡化，技專招聯會也在構思中。

升學輔導平台「大學問」執行長魏佳卉分析，高職各群科中，以衛護群最熱門，也有高中畢業的重考生鎖定科大衛生護理相關科系，在坊間補習統測專業科目；若未來應畢生可考統測，可能吸引更多高中生提前預備應考統測，以科大為入學志願。