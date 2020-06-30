不受疫情影響的新學習方案 思達創旭提供創業機會

新冠肺炎為全球教育造成嚴峻考驗，也帶來轉型契機。以數學線上學習見長的思達創旭董事長黃旭宏29日宣布，除了兩岸，將在日本、越南、泰國、印尼開拓教育版圖，提供更多線上、即時課程。

黃旭宏表示，思達創旭的關係企業旭聯科技長期經營線上學習，以錄播方式，將學齡前至國小高年級的學習內容，從課堂傳遞到家庭，日前大陸疫情嚴重時，這些線上服務創下100多堂課程、逾萬人同時上線的佳績。

相較世界多數國家因疫情停課，台灣因防守得宜校園大多正常運作，總部在台灣的思達創旭表示，因外國的疫情嚴重，讓各國家長更明顯感受到數位學習的便利和重要性。

思達數學首創親子入班共學，曾讓患有選擇性緘默的孩子在母親入班共學，並在老師的引導下，逐步打開心房，不但能參與同儕互動討論，更在六年級時被學校推派參加國際比賽、帶回金牌。學習興趣因而被開啟，孩子的改變連家長也不敢置信。

思達創旭執行長謝京叡表示，思達數學深耕3-12歲兒童的創意思考力教學32年，當年一開始就提出的「素質教育」，與現行108課綱不謀而合，獨步的導學式「三三三教學法」，利用數位互動、多元教具操作、教材引導演練，引導孩子「觀察、提問、思考、表達」，幫孩子建立隨時都能夠接受挑戰的應變能力，畢竟人生每一步都是考試。