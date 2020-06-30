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宜政府復辦國小與幼兒園教師聯合甄選 今起受理報名

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府今年恢復舉辦國小與幼兒園教師聯合甄選，圖為108學年度公立幼兒園教保員甄選公布考場平面圖。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府今年恢復舉辦國小與幼兒園教師聯合甄選，圖為108學年度公立幼兒園教保員甄選公布考場平面圖。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣內的國小普通班新進教師已有4年未甄選，縣政府今年恢復舉辦國小與幼兒園教師聯合甄選，簡章昨天(29日)公告，今天(30日)受理報名，共有43校、73名缺額，甄選人數為近10年最多，預定7月15日辦理初試，7月23日複試。

縣政府教育處指出，109學年度國民小學暨幼兒園新進教師聯合甄選簡章，此次新進教師甄選與南投縣、臺中市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、花蓮縣、臺東縣，共9縣市，一同採用「中區縣市政府教師甄選策略聯盟」命題試卷，並在7月15日辦理初試。

教育處強調，此次教師甄選過程以公平、公正及公開原則辦理，從初試的領卷、保管、登錄成績及複試委員由各校推薦抽籤產生，初試與複試皆有政風人員全程監督。

教育處指出，為求教師甄選慎重及周延，縣府召開多次會議與各學校討論開缺缺額、開缺領域等，教師甄選辦理模式經委託學校共識，採委託縣府統一辦理模式，期望在公平、公正且公開的基礎上，補足所需師資，延攬更多優秀老師投入宜蘭縣的教學團隊，為宜蘭的教育帶來新風貌。

教育處說明，此次教師甄選簡章請至「宜蘭縣政府教育處甄選報名系統」下載，自即(30)日起至7月6日24時止開放受理網路報名，甄選作業分為初試及複試，初試報名方式採網路報名，不辦理現場書面證件審查，複試報名時，則應檢具相關證件接受資格審查。

甄選初試日期在7月15日，複試日期在7月23日，甄選類科共計13類，包括：國小普通班一般教師、國小普通班一般教師(限原住民族籍身分)、國小原住民族實驗教育一般教師(限原住民族籍身分)、國小英語專長教師、國小體育專長教師(一般類)、國小體育專長教師(專長類)、國小體育專長教師(專長類限原住民族籍身分)、國小音樂專長教師、國小美術專長教師、國小舞蹈專長教師、國小專任輔導教師、幼兒園一般教師、幼兒園一般教師(限原住民族籍身分)。

教育處提醒考生，為因應疫情防疫，請考生加強健康管理，考試時配合相關防疫措施，初試、複試皆不提供前一天開放考場，考試當日也不開放陪考，甄選相關辦理期程及規定，可至「宜蘭縣政府教育處甄選報名系統」(http://exam.ilc.edu.tw)查詢。

縣長林姿妙表示，縣府積極推動各項教育政策，讓宜蘭縣孩子有最好的教育品質，為打造最優質的學習環境，包括積極推動雙語教育向下延伸、強化幼兒園提供優質的教育服務等。

幼兒園 原住民 體育

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