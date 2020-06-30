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竹北市學區劃分草案擬7月2日公布 議員質疑劃分依據

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府教育處擬定7月2日公告學區劃分草案，今天邀請縣議員、竹北市民代表舉辦諮詢會議，說明劃分草案內容。記者陳斯穎／攝影
新竹縣政府教育處擬定7月2日公告學區劃分草案，今天邀請縣議員、竹北市民代表舉辦諮詢會議，說明劃分草案內容。記者陳斯穎／攝影

新竹縣竹北市東區學區劃分爭議已久，總量管制學校年年超額，家長多次向縣府陳情，盼能就近入學，為解決學區問題，且新建的文小一及文中六將在111學年度招生，教育處擬定7月2日公告學區劃分草案，今天邀請縣議員、竹北市民代表舉辦諮詢會議，說明劃分草案內容，但即使重新劃分後，部分學校仍會爆滿，出席議員等人也質疑學校量體、學區劃分的依據。

教育處表示，學區劃分草案有委託台中教育大學協助設計，預計7月2日公告規畫草案，民眾可在2日至6日寄送意見表，7月7日、8日將辦說明會，預計 8月底前公布學區劃分表，並在111學年度實施。此草案除了新港、鳳岡、豐田、麻園及竹北5所國小無調整學區外，其他國中、小學區均有調整，而部分學校調整後，雖仍會超額，但與過去相比已經減少許多。

縣議員連郁婷、蔡志環、林增堂等多名議員均質疑學校量體、學區畫分的依據，並指出草案公告前，教育處也未提供民意代表相關資料，針對民眾的陳情回覆理由也不夠清楚，僅以「考量學校量體，不予以調整」，實在讓人難以信服。

教育處長楊郡慈則回應，相關資料會後會再提供給議員，至於民眾有陳情、疑慮，均有回應，學校量體計算方式，國小部分是以設校時的量體，國中則有現行量體作為修正參考。

根據此草案，學區重新劃分後，東興、十興、興隆、安興、六家國小學生人數仍會超額，而目前因共同學區造成嚴重超額的成功國中，雖取消共同學區，劃分後學區僅剩鹿場里1至29鄰、斗崙里1至16、25至39鄰，但至114學年度仍無法容納所有學生，而東興國中也面臨同樣窘境。

楊郡慈則說，為解決成功國中量體不足問題，計畫在學校內新建25間教室的校舍，預計1個學年可增至18班，目前也積極爭取興建文中二，解決東興國中新生數爆滿問題。

另外，預計111學年度招生的文中六（勝利國中）學區則為十興里、北興里、竹北里1、2、4至8鄰、泰和里1至2鄰、興安里1至12鄰；文小一（嘉豐國小）學區為中興里3至9鄰、中興里13鄰、東平里6、9、11至13、15、16鄰，及東興里35至52鄰。

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