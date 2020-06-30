熱浪來襲！嘉義市國中小學開冷氣 市府補助電力線路費

嘉義市28間國中小學全面裝設冷氣，因應熱浪來襲，許多學校已試運轉一個多月，但部分學校發現電力契約容量不符合當初設計，若超出契約容量會被台電按次罰款，市府教育處指出，將補助每間學校7到20萬不等的電力線路設置工程費，以提高契約容量，趁暑假期間，盡快將工程完成。

市府教育處指出，許多學校與台電簽訂的電力契約容量，原本沒有冷氣設計，因此用電量不會這麼高，今年因熱浪來襲，許多學校試運轉，基本上冷氣都沒問題，但電力契約容量要盡快處理，讓學校不會負擔過多費用，也希望學校分時段、分批開冷氣，才不會電力過載。

另外，新風換氣系統陸續排工期，教育處預計，趁著暑假方便工程人員施作，8月就能全面完工。

嘉義市大部分國中小學都已開冷氣，每度6元計算，弱勢學生也有一學期300元補助，但興嘉、嘉北和大同等國小因電力系統工程尚未完工，還沒開啟冷氣，近日也加緊趕工，力拚暑假過後，就能給學生吹冷氣。

大同國小校長盧淑娟說，在市議員黃露慧及教育處幫忙下，台電已加緊趕工電力改善工程，技師和廠商今天下午將到學校會勘，預計裝設六個變電箱、埋設管線等工程。