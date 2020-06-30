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不是班班有 宜蘭沒冷氣學校挫在等：怕學生因此流失

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣羅東鎮、宜蘭市、壯圍郷公所推「班班有冷氣」，卻讓其他沒有班班冷氣的鄉鎮緊張，今天宜蘭縣務會議中，蘇澳鎮長李明哲要求一致性，怕學生往有冷氣的鄉鎮跑，縣長林姿妙表示向中央爭取。記者羅建旺／攝影　
宜蘭縣羅東鎮、宜蘭市、壯圍郷公所推「班班有冷氣」，卻讓其他沒有班班冷氣的鄉鎮緊張，今天宜蘭縣務會議中，蘇澳鎮長李明哲要求一致性，怕學生往有冷氣的鄉鎮跑，縣長林姿妙表示向中央爭取。記者羅建旺／攝影　

宜蘭縣羅東鎮、宜蘭市、壯圍郷公所推「班班有冷氣」，卻讓其他沒有班班冷氣的鄉鎮緊張，相鄰的學校更緊張，因為少子化，招生已難，如今有的鄉鎮學校有冷氣，有的沒有，一定會加速流向有冷氣的學校，今天宜蘭縣務會議中，蘇澳鎮長李明哲要求一致性，怕學生往有冷氣的鄉鎮跑，縣長林姿妙表示向中央爭取。　

班班有冷氣政策，宜蘭縣各鄉鎮市因財務狀況不同，也不同調，其中，宜蘭市、羅東鎮、壯圍鄉公所先實施，其他鄉鎮擔心，造成差別待遇，有的籌款跟進，有的卻受限經費困難，今天宜蘭縣擴大縣務會議中，有鄉鎮長就要求縣府應有一致性。

「不要造成弱勢鄉鎮的學生往有冷氣的鄉鎮跑！」蘇澳鎮長李明哲即認為，學校安裝冷氣 應由縣政府來主導，有一致性，宜蘭縣每個鄉鎮財務狀況不一樣，愈弱勢就愈沒有辦法安裝冷氣，極端氣候無可避免，因應每個鄉鎮財政狀況，應由縣政府主導，不要因各鄉鎮差貫，弱勢鄉鎮的學生往有冷氣的鄉鎮跑。

頭城鎮公所秘書陳舜梁表示，極端氣候的影響下，班班有冷氣政策已經不可逆，頭城鎮公所非常樂意準備，配合縣政府相關的作為，希望縣政府補助，鎮公所辦理追加減，為動支經費解套，實施班班有冷氣。

縣長林姿妙表示，中央已經表示，4年內會改善，縣政府與鄉鎮市公所會向中央爭取經費，也會跟各鄉鎮公所討論。

教育處長王泓翔表示，全力向中央爭取經費，中央也承諾4年改善各國中小教室冷氣與電路，配合中央政策爭取， 像頭城鎮還沒裝冷氣的學校，粗估經費約3千萬元，等中央政策比較明確，與各鄉鎮市公所討論合作，除爭取中央經費，縣政府也會編列配合款，讓各個鄉鎮市有一致性的處理原則。

林姿妙 羅東

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