偏鄉小學不愁沒書看 天恩慈善會愛心捐1500本書

社團法人天恩慈善會日前選定嘉義縣梅山鄉太平、太興、瑞里、瑞峰四所小學，組成「博學多聞贈書專案活動」由校方選出適合校內學生的書籍，並由天恩慈善會共捐出1500本書，總經費25萬元，未來透過每年的輪書活動，各校學童也可閱讀另3校所選的書，提升學生閱讀力。

太平國小校長黃彥鈞表示，學校透過跨領域主題課程的設計，讓學生能活用學習知識，培養更多更好的學習方式，此次採購書籍也涵蓋各領域的主題，作為學生學習過程中的參考資料，對整體學習幫助很大。

慈善會理事長陳皆得表示，慈善會是由一群具有教育愛及熱心的社會大眾組成，已成立12年，希望協助偏鄉孩子有更多的學習機會，在基礎教育得到更多實質的幫助及照顧，這也是所有長期認捐與關心者最大的期待，除了書籍提供，未來也會辦理閱讀心得徵文等活動鼓勵學生多多閱讀。

嘉義縣教育處長陳添丁表示，感謝慈善會和所有發揮愛心的善心人士一起促成這樣有意義的活動，期盼所有學生透過閱讀，增加教科書外各領域的知識，並涵養更多的學習態度與跨領域的思考能力，站在巨人的肩膀上看世界，也期勉學校能善用圖書鼓勵學生、指導學生透過閱讀擴展學習視野。