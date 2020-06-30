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偏鄉小學不愁沒書看 天恩慈善會愛心捐1500本書

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
社團法人天恩慈善會日前捐贈嘉義縣梅山鄉四所小學共1500本書，由嘉義縣教育處長陳添丁（左）頒發感謝狀予慈善會理事長陳皆得（右）。圖／嘉義縣教育處提供
社團法人天恩慈善會日前捐贈嘉義縣梅山鄉四所小學共1500本書，由嘉義縣教育處長陳添丁（左）頒發感謝狀予慈善會理事長陳皆得（右）。圖／嘉義縣教育處提供

社團法人天恩慈善會日前選定嘉義縣梅山鄉太平、太興、瑞里、瑞峰四所小學，組成「博學多聞贈書專案活動」由校方選出適合校內學生的書籍，並由天恩慈善會共捐出1500本書，總經費25萬元，未來透過每年的輪書活動，各校學童也可閱讀另3校所選的書，提升學生閱讀力。

太平國小校長黃彥鈞表示，學校透過跨領域主題課程的設計，讓學生能活用學習知識，培養更多更好的學習方式，此次採購書籍也涵蓋各領域的主題，作為學生學習過程中的參考資料，對整體學習幫助很大。

慈善會理事長陳皆得表示，慈善會是由一群具有教育愛及熱心的社會大眾組成，已成立12年，希望協助偏鄉孩子有更多的學習機會，在基礎教育得到更多實質的幫助及照顧，這也是所有長期認捐與關心者最大的期待，除了書籍提供，未來也會辦理閱讀心得徵文等活動鼓勵學生多多閱讀。

嘉義縣教育處長陳添丁表示，感謝慈善會和所有發揮愛心的善心人士一起促成這樣有意義的活動，期盼所有學生透過閱讀，增加教科書外各領域的知識，並涵養更多的學習態度與跨領域的思考能力，站在巨人的肩膀上看世界，也期勉學校能善用圖書鼓勵學生、指導學生透過閱讀擴展學習視野。

天恩慈善會多年來除辦理一般貧困救助個案，也於全國各地陸續設立天恩學堂，希望藉由大眾的愛心捐助，給予偏鄉學童實際的幫助與鼓勵，目前在全國已開辦27所天恩小學堂，以嘉義縣的學堂數最多，一年提供15萬的鐘點費，讓各校得以開辦課後照顧班及才藝班，提供學生更多學習機會。

社團法人天恩慈善會日前捐贈嘉義縣梅山鄉太平、太興、瑞里、瑞峰四所小學共1500本書，總經費25萬。圖／嘉義縣教育處提供
社團法人天恩慈善會日前捐贈嘉義縣梅山鄉太平、太興、瑞里、瑞峰四所小學共1500本書，總經費25萬。圖／嘉義縣教育處提供
社團法人天恩慈善會日前捐贈嘉義縣梅山鄉太平、太興、瑞里、瑞峰四所小學共1500本書，總經費25萬。圖／嘉義縣教育處提供
社團法人天恩慈善會日前捐贈嘉義縣梅山鄉太平、太興、瑞里、瑞峰四所小學共1500本書，總經費25萬。圖／嘉義縣教育處提供

嘉義 愛心 偏鄉

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