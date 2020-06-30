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代理老師只領10個月薪水 新北議員要求1年全薪

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜（右1）說，兼任行政職與備課2日都有給薪，新北人均預算與台北市相同他就會做，他也在向民進黨執政的中央爭取預算。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜（右1）說，兼任行政職與備課2日都有給薪，新北人均預算與台北市相同他就會做，他也在向民進黨執政的中央爭取預算。記者王敏旭／攝影

民進黨新北市議員何淑峯今在市議會指出，代理老師部分兼任導師卻無法領到薪水，台北市都可以做到，要求新北也跟進。新北市長侯友宜說，兼任行政職與備課2日都有給薪，新北人均預算與台北市相同他就會做，他也在向民進黨執政的中央爭取預算。

新北市議會昨今進行市政總質詢，何淑峯說，代理老師一年只能領10個月薪資，雖然暑假沒到學校，但有些代理老師兼任導師，學生、家長在暑假期間也會找導師，另也有再聘制度，老師也在暑假備課，應該給予薪水。

侯友宜表示，代理老師在暑假沒有在學校，那部分沒有支薪，但兼任行政職務新北都會給薪水，就連備課2日也會給薪。他也很想做這件事情，不過現在六都只有台北市有做，其他五都都沒做。

何淑峯指出，因應少子化，教師員額又控管，無法出缺讓老師擠不進來，新北代理老師共有4451名，代理與正式老師工作內容幾乎一樣，但同工不同酬，希望教學品質要好，就應該給予一年全薪。

侯友宜說，把代理老師暑假薪資算進去，一年要4億4500多萬，新北人均預算是六都最後一名，新北人均預算4萬4千元，台北市6萬4千元，若新北人均預算與台北相同一定會做，他願意為任何人爭取權利，只要能力所及、且經費夠。

侯友宜也說，他也一直拜託中央，民進黨現在執政希望對新北市好一點，讓新北市回到公平競爭基準點，新北人均預算比台北市少2萬元，也比桃園市少1萬元，他也想給代理老師全薪，但財劃法必須修正。

侯友宜 薪水

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