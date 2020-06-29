富邦金董座蔡明興獲頒輔大名譽博士 連戰王金平都來了

富邦金融控股公司董事長蔡明興今獲頒輔仁大學「名譽商學博士｣學位，表彰企業經營及社會公益上的貢獻，現場政商界貴賓雲集，前副總統連戰、蕭萬長及前立法院長王金平都到場祝賀，蔡明興表示，秉持父親蔡萬才生前的信念「取之於社會，用之於社會｣，期許富邦成為「社會發電機｣，為更美好的台灣與世界而努力。

今下午的頒授典禮，現場近300 位貴賓齊聚，輔大董事長劉振忠總主教、校長江漢聲率校內主管及師生參加，前副總統連戰、蕭萬長及前立法院長王金平、前行政院長劉兆玄、前司法院大法官陳新民等政壇大咖也到場，蔡明興的母親蔡楊湘薰及太太翁美慧、富邦集團董事長蔡明忠及富邦文教基金會執行董事陳藹玲等家族成員也齊聚觀禮。

蔡明興致詞時指出，輔仁大學由天主教教廷直屬管理，身為基督徒，獲頒輔大名譽博士是至高的榮耀，代表著更堅定的責任與承諾，父親富邦集團故總裁暨創辦人蔡萬才生前的信念是「取之於社會，用之於社會｣，期許富邦成為「社會發電機｣，未來與輔大有更多互動，結合企業與學校的力量，貢獻社會。

前副總統連戰致賀詞時表示，蔡明興董事長是傑出、優秀的企業家，從1961年僅10個工作人員，到如今富邦在全台灣有6萬8千名員工，創業維艱到發展成龐大的事業體非常不容易，對台灣社會更有很大的貢獻。