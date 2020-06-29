雲林再跨智慧城鄉一步 推出科技感破表「天倫D+卡」

「一卡在手，受用無窮！」雲林縣智慧城鄉又往前邁進一大步，今天首度在古坑水碓國小曝光的「雲林天倫D+卡」，將智慧校園服務向外整合至社區，除可使用在校園內設置的無現金支付販賣機，及iTrash瓶罐回收加值回饋系統，學童與長者只要拿著D+卡，即可讓家人透過LINE獲知其定位。縣長張麗善表示，雲林縣老年人口排名全台第三，此次以水碓國小及社區作為示範場域，導入科技配備，透過智慧服務打造安心友善村落。

張麗善表示，去年10月起，縣府於斗六鎮西國小、古坑水碓國小試辦悠遊卡學生證，以LINE官方帳號所開發的雲林智慧校園親師平台，讓學生上下學時刷卡後，能即時以LINE訊息通知家長。學校或教育處的政令推廣、緊急通報等訊息，也可透過此平台推播給家長。此次問世的D+卡則從校園拓展至社區，並以水碓社區作示範，免費推行予社區長者使用，目前也在研擬開放給弱勢對象申用。

計畫處長李明岳指出，D+卡是一種IoT智慧感應卡，背面可放入健保卡，還可根據不同需要及狀況，推出香火袋樣式，或依使用者配戴需求做變化，且一旦配戴上智慧配備，即會與村內重要路口、村里長辦公室、學校及寺廟等智慧化感測接收器連線，藉由定位技術，其家人可以LINE獲知使用者位置，倘若不慎離開設定的守護範圍時，第一時間即會通報家屬尋人。

智慧科技公司創辦人張育銓表示，雲林天倫D+卡的優勢，不僅低耗電，可9至12個月持續使用免充電，且重量僅有25公克，其中還有SOS功能鍵，如果遇到學童、長輩路倒，可即時發出求救信號，手機沒電了也能求助，能有效協助社區老幼族群。目前古坑水碓的校園及社區以推行D+卡為主，接下來預計推展智慧手錶至斗六鎮西，成效良好則會繼續向外拓點推廣。

水碓社區長者說，D+卡的諧音有如「底家啦」，讓他對卡片產生興趣，且一卡就有這麼多功能，攜帶又方便，也省去老人家搞懂智慧設備的時間。