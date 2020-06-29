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市售所有農藥都可檢測 聯大農藥檢測中心今啟用

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
國立聯合大學農藥檢測中心今天啟用，備受期待創造多贏的局面。記者范榮達／攝影
國立聯合大學農藥檢測中心今天啟用，備受期待創造多贏的局面。記者范榮達／攝影

苗栗縣是農業大縣，國立聯合大學農藥檢測中心今天啟用，高階的儀器市售所有農藥都可以檢測，不僅是聯大重要里程碑，成為特色亮點，幫助在地的農業及農產，認證安全建立消費者信心， 師生也擴充許多研究場域，創造多贏的局面。

聯大農藥檢測中心設備包括農藥分析前處理設備、液相層析串聯質譜儀 、氣相層析串聯質譜儀 、氣相層析-火焰光度偵測器等高階分析儀器，預計可提供檢測服務項目有食品中殘留農藥快速篩檢191項、食品中殘留農藥檢測381項，聯大並向財團法人全國認證基金會（TAF）提出測試實驗室認證申請。

今天啟用典禮在聯大第二（八甲）校區國際會議中心舉行，客委會主委楊長鎮、苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮太太王慧珍等人參加，聯大化工系主任劉鳳錦說，聯大在地近50年，思考能幫苗栗做什麼？結合地方創生，希望幫農業升級，4年前推動藥檢測中心，校方自籌加上企業、校友捐助，斥資逾1500萬元終於啟用。

劉鳳錦指出，聯大農藥檢測中心有能力檢測市售所有農藥，幫助在地的農業及農產，不用外求檢測，並確保無毒安全，提升競爭力，消費者有信心，採購苗栗農產，聯大師生也受益，擴充許多研究場域，農藥檢測中心是聯大重要里程碑。

徐耀昌、楊長鎮等人都樂觀聯大農藥檢測中心啟用，楊長鎮表示，客家庄許多伴手禮都是農產加工品，客委會將來與農藥檢測中心共同合作，客家風味、文化的本質，加上科技支援，贏得消費者信任，帶動創生農業經濟發展。

國立聯合大學農藥檢測中心今天啟用，備受期待創造多贏的局面。記者范榮達／攝影
國立聯合大學農藥檢測中心今天啟用，備受期待創造多贏的局面。記者范榮達／攝影

徐耀昌 苗栗縣 客委會

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