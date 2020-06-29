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公費留考名額131名 錄取者每年至多獲150萬元補助

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
教育部今天公布109年公費留考簡章，預計7月24日至8月7日受理網路報名，10月11日筆試，12月5日及6日面試，預計錄取131名。入選者赴國外留學，每年可獲得至多5萬美元（新台幣150萬元）的學費及生活費補助。報系資料照
教育部今天公布109年公費留考簡章，預計7月24日至8月7日受理網路報名，10月11日筆試，12月5日及6日面試，預計錄取131名。入選者赴國外留學，每年可獲得至多5萬美元（新台幣150萬元）的學費及生活費補助。報系資料照

教育部今天公布109年公費留考簡章，預計7月24日至8月7日受理網路報名，10月11日筆試，12月5日及6日面試，預計錄取131名。入選者赴國外留學，每年可獲得至多5萬美元（新台幣150萬元）的學費及生活費補助。

教育部表示，今年公費留考考試科目有國文作文及專門科目2科，共計3科，將在7月24日上午8時至8月7日下午5時止接受網路報名，經過筆試、口試後，12月31日放榜。

教育部指出，今年公費留考共有19學群93個學門，預訂錄取131名，包括一般公費生101名、勵學優秀公費生5名、原住民公費生10名、身心障礙公費生5名、赴新南向（印度、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南）國家公費留學10名。

錄取公費留學考試者，攻讀人文類學群補助年限最長4年、理工類最長3年，並依留學國城市別核予不同生活費標準，如赴紐約或東京每年生活費為2萬美元；學費補助方面，受獎年限4年者總額上限為12萬美元，3年總額上限為9萬美元。

自2016年起，公費留學獎助限定攻讀博士學位，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」學群部分學門之研究領域仍得攻讀碩士學位。勵學優秀公費留學、原住民公費留學及身心障礙公費留學三類特殊身分受獎生，則仍維持可選擇攻讀碩士或博士學位。

今年公費留考持續設置「赴新南向國家公費生」名額10名，可攻讀碩士或博士學位，選考包括「文史哲」、「政治（含區域研究）」、「藝術」、「文化資產」、「法律」、「社會科學」、「管理與經濟」、「建築、規劃與設計」、「農林漁牧」、「生命科學」及「醫藥衛生」等11學群28個學門。

教育部 原住民

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