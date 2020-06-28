換算時薪不如工讀生 南部私立名校教師鐘點費只有300元

中學兼代課教師鐘點費多年凍漲，私校又因少子化、收入銳減，有南部名校每節課只給300元，若計入備課、批改作業時間，時薪不如工讀生。全國私校工會近日也調查，約3成5私立高中鐘點費不及公校。

對此，教育部則表示，根據現行規定，私校教師鐘點費，為契約自由項目，換言之，兼代課費用是否比照功效標準，要視聘書而定。但新課綱上路，若私校為了實施新課綱而新增鐘點費，國教署會提供補助。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，公立高中師資鐘點費每節課為400元，比起正式教師收入已有差距；但不少私中甚至還發不出等值鐘點費，例如南部一間培養體育國手著名的私中，鐘點費只有300元；工會上個月也調查全台私校鐘點費，有3成5學校不及公校標準。

中部一間私校兼職教師也透露，少子化時代來臨後，私校生源及收入銳減，也開始砍教師超鐘點費用，以節省人事成本。但時薪愈來愈低，導致私校出現人才荒，形成惡性循環，例如音樂、美術課，開始由非專長教師授課，或是兼任師素質不佳，連樂器行老闆都來兼課，且目的可能是為了提高本職收入。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，當政府需要私校時，常喊出「教育不分公私」，但當私校需要政府時，政府卻放任私校自生自滅。政府在前瞻計畫、或疫情紓困方案撒大錢，相較之下，私校教師鐘點費只是九牛一毛，教育部應以國家經費補助私校鐘點費，讓公私校鐘點費齊一。