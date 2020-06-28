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國民黨強力杯葛監院人事 陳菊回應了

數學老師3年換4次 高中兼職師「薪酸」鐘點費30年凍漲

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
中等學校教師好「薪」酸。根據教育部規定，高中兼代課教師鐘點費為每50分鐘四400，至今30年凍漲。但新課綱上路後，各校須開設多元選修課，有高中校長坦言，實務課需業師協同教學，但鐘點費過低、又不補助交通費，尤其偏鄉，業師都是用人情求來的，薪資報酬幾乎是「半買半相送」，恐出現人才荒。報系資料照
中等學校教師好「薪」酸。根據教育部規定，高中兼代課教師鐘點費為每50分鐘四400，至今30年凍漲。但新課綱上路後，各校須開設多元選修課，有高中校長坦言，實務課需業師協同教學，但鐘點費過低、又不補助交通費，尤其偏鄉，業師都是用人情求來的，薪資報酬幾乎是「半買半相送」，恐出現人才荒。報系資料照

中等學校教師好「薪」酸。根據教育部規定，高中兼代課教師鐘點費為每50分鐘400元，至今30年凍漲。但新課綱上路後，各校須開設多元選修課，有高中校長坦言，實務課需業師協同教學，但鐘點費過低、又不補助交通費，尤其偏鄉，業師都是用人情求來的，薪資報酬幾乎是「半買半相送」，恐出現人才荒。

本報日前調查發現，大學兼任教師鐘點費漲幅不如零工族，各職級時薪平均5年僅增加25至30元。但沒想到，中等學校教師比大學兼任教師更「薪」酸，國中兼代課教師鐘點費為每節課45分鐘360元、高中為每節課50分鐘400元，已30年沒漲。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，鐘點費過低，最直接的影響是學校聘不到開課需要的專業教師，只能麻煩校內老師另開課程、給予超鐘點費用，但一方面加重校內老師的工作負擔，學生也因此無法學習更多專業課程。

仁愛高農校長楊輝杰也說，心課綱上路後，校內教師增能速度沒這麼快，部分課程仍倚賴外界人才，例如該校「族語」師資就特別缺。各校找業師或大學教師來高中開課，往往要「感性呼籲」，拜託對方情義相挺，相忍為了孩子的教育。

楊輝杰也說，偏鄉學校人才不足狀況更嚴重，例如該校地處埔里山區，兼代課教師往返就要50公里車程，薪資報酬幾乎是「半買半相送」，誘因太低。他認為應調漲鐘點費薪資，或至少加碼交通費。

也有一名不具名國立高中兼職教師無奈說，各校都因少子化縮減員額，教育部不提高兼代課師資鐘點費，形同「鼓勵學校找臨工人員」。該校有一成教師都是兼職師，他一周上20節課，月薪平均僅2萬8000元，不少好老師都待不住，甚至有班級3年換過4位數學老師。

全教總表示，目前大專校院兼任教師鐘點費，已與公務人員待遇同步調整，過去20多年來，漲幅約18%；相較之下，高中以下學校教師鐘點費卅年凍漲，非常不合理，呼籲教育部109年起中學鐘點費應與高教連動調整。

教育部則回應，中學教師鐘點費調漲，涉及地方政府財政負擔，109年目前沒有調漲鐘點費調漲的計畫。但針對新課綱上路師資不足部分，教育部有補助公私立高中引進專業師資的鐘點費，且大學教師與高中合開課程，教育部會支應大學教師講座鐘點費。

教育部 薪資 兼任教師

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