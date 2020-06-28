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中教大百年榕樹群遭刨根 校方：護樹為重已停工明協商

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
校友擔心台中教育大學百年榕樹群遭到工程刨根傷害，大聲疾呼快停工。圖／校友提供
校友擔心台中教育大學百年榕樹群遭到工程刨根傷害，大聲疾呼快停工。圖／校友提供

台中教育大學在校內規畫興建棒球場，建制地點在孔子銅像後的百年老榕樹群下，24日施工，居民兼校友發現大規模的斷根與刨根已對老樹群造成傷害，校友發給中教大學生和校友的一封信，希望一起發聲請校方終止工程。

校方表示，已暫停工程，待與施工單位丶護樹團體等單位協商後，再視情況調整。校方強調，校方立塲對保護老樹不遺餘力，因連假前夕施工，校方獲報已暫停工程。

●居民兼校友發信內容：

各位中教大的同學校友們， 有件緊急的事情希望大家可以來幫忙， 學校 想為喜歡棒球的學生們，提供一個棒球練習空間，但卻選擇在孔子銅像後的老榕樹群正下方(不是旁邊喔！！)進行，這個寬度不到5公尺公尺，是老樹僅存的生活空間。昨天（6/24）發現時已有多棵大樹旁已被下挖1公尺以上，所有根系及側面根系被完全匏除， 預計填上水泥做基樁， 與總務處和體育室主任反應後決定，因有爭議暫緩施工， 星期一再進行討論⋯⋯

惋惜的是今天早上(6/25)樹下運動民眾發現施工廠商未因昨日的協商停工，甚至在棲地內灌入水泥，適逢假日我們只好報警， 雖然他們最後收工離開，但樹穴裡水泥強鹼以及大量的傷口已對樹木產生非常大的傷害，將來若不好好補救，恐會大量落葉、樹體衰敗，甚至傾倒。

這塊日據時代留下來的老樹群是許多學生、校友和民眾從小到大的回憶，幾十年來，不管是附近民眾、教職員或是退休師長們總是最喜歡在樹下乘涼、拉筋與運動，近年有許多親子家庭會在樹下野餐聚會，這實在是一塊中教大聚集大家共同回憶的寶啊！！！

學校需要替喜歡棒球的同學們爭取空間我們非常認同，但並非沒有替代空間， 第二校區還有許多閒置的場地比這不知道大幾倍 ，光線充足視野遼闊，也沒有破壞樹木的顧慮，實在應該優先選擇才是， 而且還可以建構更大的棒球練習場， 比在這既狹小又要犧牲老樹的空間來的更棒，更有效果⋯

校友擔心台中教育大學百年榕樹群遭到工程刨根傷害，大聲疾呼快停工。圖／校友提供
校友擔心台中教育大學百年榕樹群遭到工程刨根傷害，大聲疾呼快停工。圖／校友提供

孔子 大學生 野餐

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