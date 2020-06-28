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培力資訊國力 6成大專生修過程式設計課程
數位時代來臨，教育部挹注各大學開設程式設計課程，2年來，修過程式設計課程學生的比率從31％，已提升至今達60％，比原定目標更好。
且根據108學年下學期的最新統計資料，非資訊領域學生中，也有53％修過程式設計相關課程，人數首次突破40萬人，顯示運算思維或程式設計已成為不分文理組、不分領域的共同素養。
為厚植我國資訊國力，教育部「高等教育深耕計畫」從2018年委託政大等13所學校成立「推動大學程式設計教學計畫」，協助各大專校院達到50％以上學生修讀過程式設計相關課程的目標。計畫執行至今已超過2年，預計7月14日在國立政治大學舉辦成果發表會。
計畫主持人政大教授李蔡彥表示，過去2年可以看到許多學校愈來愈重視程式設計教育，例如元智大學的「新雙語政策」，將基礎程式設計課程列為大學部必修；東海大學發展PBL議題導向的課程，並開發輔助學習程式設計的流程圖工具；輔仁大學推展程式設計融入現有專業課程中，達到提高動機與跨域學習的目的。
推動計畫辦公室在發展過程中扮演教材開發、資源整合與輔導培力的角色，已有豐碩成果。同時，計畫也為教授非資訊領域程式設計課程的教師成立專業社群，提供教師交流及分享教學經驗的管道，共舉辦超過45場的交流會、工作坊和成果發表會等活動，吸引全國超過90％的大專院校參與。
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