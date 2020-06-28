教育部攜劍橋大學合開碩士課程 推廣台灣研究

教育部宣布，今年將與英國劍橋大學再次簽約，於2020年至2023年間攜手推動「台灣研究講座」第5期計畫，並規畫合開台灣研究相關碩士課程。

教育部表示，為提升台灣能見度，強化軟實力及深化國際影響力，教育部持續推動「台灣研究講座計畫」，培養各國優秀人才，並於2006年起與英國劍橋大學亞洲及中東學院合作，以台灣研究為出發點，透過設置華語教師推廣華語、介紹台灣文化特色，建立優質華語教學口碑。

透過教育部與劍橋大學的合作，劍橋亞洲及中東學院下設的中文系學生，自大一起就學習正體字，每年皆有學生於暑期赴台灣各大學華語中心持續接觸學習華語及體驗台灣文化。

教育部表示，與劍橋大學已於今年5月再次簽約，於2020年至2023年間將繼續攜手推動「台灣研究講座」第5期計畫，預計今年10月開始推展相關計畫內容。

為更深化雙邊合作，在新一期的台灣研究講座計畫中，雙方規畫合作開設台灣研究相關碩士課程，在歷史、全球化等課程中融入相關元素，並於每學年辦理台灣電影週活動，提供學生進一步瞭解台灣社會、歷史與文化的契機。

教育部駐英國代表處教育組組長李彥儀表示，透過相關課程，可幫助英國學生同步提升對台灣的認識與興趣，每年都有許多學生踴躍申請教育部華語文獎學金或自費赴台研習華語，也希望這期計畫能協助奠立學生日後從事台灣研究的契機。