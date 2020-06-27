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民團籲義務教育向下延伸 增「小學0年級」收5歲童

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
民間團體呼籲國民義務教育由六歲往下延伸到五歲，由各國小在閒置空間設「小學零年級」學前教育班，讓五歲童都有公幼讀。本報資料照片
民間團體呼籲國民義務教育由六歲往下延伸到五歲，由各國小在閒置空間設「小學零年級」學前教育班，讓五歲童都有公幼讀。本報資料照片

正值幼兒園抽籤季，許多家長反映公幼一籤難求，顯示少子化下可信賴的幼保資源仍不足。不過國小幅員不變、生源漸減，教育部近日預估未來16年每年學生人數，國小生平均每年減少1.1萬人，124學年將跌破百萬。多個民間團體呼籲國民義務教育由六歲往下延伸到五歲，由各國小在閒置空間設「小學零年級」學前教育班，讓五歲童都有公幼讀，紓解抽籤問題。

教育部國教署日前曾在公聽會上表示，小學生人變少，但非減班而是調降每班人數，且各縣市狀況不一，不一定有剩餘空間辦幼教。為提升平價教保供應量，教育部2018年起推動公共化幼兒園政策，邀私幼簽約加入準公幼，預計2024年要增加3000班共8.6萬個教保供應量，讓總供應量達到27萬。

兒福聯盟政策中心主任李宏文表示，五歲兒童上幼兒園比率已達98％，國小學生數變少後，閒置空間應能讓國小辦附幼，讓五歲小孩都有公幼可讀。他也指出很多先進國家都已推動義務教育下延至五歲，南韓2017年正式將國民教育下延到五歲，英國設有「小學零年級」學前教育班給五歲兒童。其他如泰國、菲律賓、荷蘭、比利時也已推動，顯示這是世界潮流，但我國沒走在這個方向上。

全教總幼教委員會主委楊逸飛也支持國民教育向下延伸，他表示當前台灣家長需求、空間等面向都已成熟，很適合立即推動。但他強調，國教向下延伸不等於讓五歲孩童念小學一年級，因為五歲正值身心成熟過渡階段，仍要由專業幼教老師來教，教育上應重視生活教育、讀寫萌發，而非學習學科知識。

楊逸飛說，兩歲幼幼班需求增，許多幼兒在同一園所念到五歲，讓五歲才入幼兒園的孩童只能選私幼，義務教育向下延伸能解決此問題。李宏文則說，小學生源減少，現在連同學區公校也要搶學生，增設附設公幼是好的招生途徑。

不過，五歲兒童納入國民義務教育恐稀釋私立幼兒園生源。私幼業者、中華民國幼教聯合總會總會長洪懿聲表示，他認為政府最該做的是落實蔡英文總統提出的「零到六歲國家養」政策，讓零到六歲孩童父母每年可領6萬元津貼，國人才敢生、敢養，解決少子化問題。

按教育部上周公告的「各教育階段學生數預測」報告，108學年小一新生人數總計21.1萬人、小學總學生數117.1萬人，預估未來16年，小一新生平均年減3200人，國小整體學生平均年減1.1萬人，124學年將降至99.2萬人。國教署表示持續調降每班人數，108學年國小平均每班22.9人，已比十年前少3.9人。

幼兒園 公幼 教育部

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