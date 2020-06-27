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超收幼兒、巧立名目收費 準公幼上路2年亂象多

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
民間團體表示，準公幼每月學費約4500元，但部分業者巧立名目，加收延拖、才藝班等費用，甚至還超收幼兒，與其如此不如直接增設公幼，確保教育品質。圖為幼兒園示意照。本報資料照片
民間團體表示，準公幼每月學費約4500元，但部分業者巧立名目，加收延拖、才藝班等費用，甚至還超收幼兒，與其如此不如直接增設公幼，確保教育品質。圖為幼兒園示意照。本報資料照片

準公共化幼兒園上路兩年，但今年多數家長仍搶抽一般公幼或非營利幼兒園，顯示教育部政策尚未奏效。民間團體分析，儘管準公幼每月學費約4500元，但部分業者巧立名目，加收延拖、才藝班等費用，甚至還超收幼兒，但政府罰則過輕難遏止。與其持續推動「偽公幼」，不如直接增設公幼來治本。國教署表示，將擬定合理的課後延托收費方案，持續改善配套措施。

私立幼兒園學費高，教育部推動平價教保，2018年起邀私幼簽約成為準公幼，簽約後每月收費不得超過1萬元，且教保員月薪要高於2萬9000元。截至今年2月共1094家私幼簽約，教育部這學期持續開放私幼簽約，截止日為今年6月30日。

托育政策催生聯盟發言人王兆慶指出，準公幼只有簽約瞬間要符合標準，政府未設定期評鑑機制，家長擔憂準公幼品質良莠不齊，仍以公幼和非營利幼兒園為首選。現值抽籤季，北市一公幼傳出只收十人，但家長排到300多號，和往年一樣一籤難求。

兒福聯盟政策部主任李宏文表示，近來接到家長投訴，指部分準公幼巧立名目加收費用，遭家長批評是詐欺。且準公幼需提交的財務報表也很粗糙，呼籲教育部應普查準公幼，針對不合理亂象並加以管理，也盼新上任的監察院長監督此事。

李宏文和王兆慶都表示，簽約成為準公幼的幼兒園終究是私幼，辦學上自然是在商言商。教育部的政策看似擴充平價教保服務量，卻犧牲了品質。與其持續推動「偽公幼」，不如直接增設公幼來治本。

另有家長反映，部分準公幼超收幼兒，但政府罰鍰數額少於業者多收的學費，根本無法制止業者違法。有民眾近日在國發會公共政策網路參與平台上提議，修改幼兒教育及照顧法的罰則細項，呼籲政府有效管理幼兒園，確保幼兒安全。

公幼 幼兒園 教育部

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