明增4名境外生返台 仍有4萬生被擋在國門外

教育部開放香港、澳門、越南等11國共2238名應屆畢業境外生返台，目前有八校共62名境外生審核通過，明天將有四名港澳生抵達桃園機場。教育部委託國立大學校院協會、私立大學校院協進會等協會安排各校輪值，在第一航廈、第二航廈各設一窗口協助境外生報到，並確保報到後搭乘專車前往預定的防疫旅館，檢疫14天再出關。

教育部6月17日表示，優先開放疫情低風險國家境外生入境，包括越南、香港、澳門、泰國、帛琉、紐西蘭、汶萊、斐濟、澳洲、蒙古、不丹。優先順位是以108學年應屆畢業生為優先，其次是其餘舊生，再次是109學年新生。

按教育部統計，首波能回來的應屆畢業境外生中，香港有834人是最多，其次為澳門617人、越南543人。另有泰國132人、蒙古100人、澳洲5人、帛琉3人、紐西蘭2人、汶萊和斐濟各1人、不丹0人。不過我國境外生大宗地點還包括中國大陸、印尼、馬來西亞等，總共約2.4萬名境外生和1.6萬名境外新生不在首波入境名單。

據了解，已提報境外生返台名單且申請通過的學校包括文化大學、東吳大學、實踐大學、元智大學、台北大學、彰化師範大學、高雄大學、中央大學等八校。已申請核准的62名境外生中，香港有36人、澳門26人。

昨有首批境外生抵台，明天是第二波，估今年7月後會再有一波境外生抵台。教育部表示，考量中央流行疫情指揮中心預計每兩周依疫情變化更新「低風險國家／地區」名單，請學校優先在今年6月22日到7月5日間安排學生返台。

教育部表示，境外生完成報到後，在輪值人員引導下搭專車前往防疫旅館。防疫旅館端也有學校人員協助安排入住並告知防疫相關事宜。境外生檢疫的14天期間，校方人員定期與他們聯繫並回報健康狀況給地方政府窗口。結束檢疫後就能安心返校。

教育部公布境外生返台三原則，第一是低風險國家和地區優先，第二是應屆畢業生優先，第三是入住防疫旅館優先。返台有兩個標準作業程序，第一是大學要提送入境名單和檢疫場所規畫，經教育部確認。程序上還要進行班機調查、簽證核發等。第二是境外生抵台後，各校要做機場邊境管制、單一報到櫃台、防疫交通接送、安排檢疫場所。