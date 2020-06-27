北市運思實驗教育機構辦學1年閃電停招　家長提5點質疑

資策會教研所創辦的台北市運算思維實驗教育機構（簡稱運思），去年才正式對外招生，昨日卻發聲明指出不再招新生，辦學一年就停招。家長不滿校方決策，今對外發布書面聲明，質疑停招決策過程有人為疏失，要求校方提出書面承諾，確保現有學生完成學程，並依原招生承諾維持教學計畫、品質與師資。

北市共有14間非學校型態實驗教育機構，各有發展特色。其中，運思主打運算思維，培養IT人才，專收國小五年級至高中三年級學生，2019年5月首度招生，首屆共有14名學生報名，分別是國小六年級3名、國中一年級6名、高中一年級5名。

不過，運思昨卻在官網發出聲明，決定今年不再招收新生，但也承諾會向資策會董事會爭取延長一年計畫，讓現有學生達成學習目標，順利完成學業，至遲預計今年秋季有結論。

家長聞訊，今也發出聲明表示，運思稱召開多場家長說明會，做成後續經營方針，並向教育局報備，事實卻是運思校長蔡義昌，於6月4日在家長LINE群組通知不再招收新生，且實驗計畫執行期間將只延續至明（110）年4月，且運思於5月25日親師座談會中，仍在向家長介紹高中畢業後至國外姊妹校就讀，並說明學生高中畢業後轉介前往國外就學等資訊。

家長也質疑，第一學年尚未結束，運思即以「發現自己不適合辦學」為由，決定停止招生及續辦，質疑當初如何評估決定申請辦學？且去年5月4日招生說明會中，運思對外展示高達102頁招生資料，其中包括8年課程時程與內容安排，質疑招生資料是在訛詐家長和學生，讓家長及學生陷於錯誤而決定入學。

家長表示，運思在6月17日溝通會議中坦承，當初設立實驗機構並沒有得到資策會董監事的同意，現在卻說不續招，現有14位學生能否念完學程，還要經董監事同意，邏輯何在？而運思的不續招決定，是否已踐行「高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例」第11條規定之法定程序？

對此，北市教育局主秘陳素慧表示，該機構在107學年度向教育局申請，當時核定3年辦學招生計畫，機構在108學年進行招生，依核定時間，將在109學年度辦學結束，也就是到明年7月31止，目前機構尚未提出續辦計畫。