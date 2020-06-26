年金改革後教師缺額減少 代理男老師拚10年仍繼續應考

台南市今天舉辦國中小及幼兒園教師聯合甄試，共有3000多人應試，其中身心障礙班教師缺額僅3人，500多人報名，競爭最激烈。有代理老師已考10年，他說，雖然錄取之路艱難，還是要往前走，希望能圓夢。

郭姓、范姓代理老師考正式老師已5年，他們說，每年都抱著希望來應考，即使知道錄取率低，但不能放棄。范姓老師說，可能再拚個幾年，若仍未錄取，就拚普考。郭姓老師則反映代理老師不能請育嬰假問題，希望能改善。

謝姓老師已經拚了10年，他說，沒有放棄的原因，是喜歡當老師，希望能在這條路繼續走下去，之前已參加北部3個縣市的教師甄試，台南考完後，繼續參加其他縣市的考試。

隨著少子化及音年教改革影響，退休老師人數銳減影響，各縣市下學年老師缺額都明顯減少；台南市去年國中小教師缺額260多人，今年僅165人，預估明年缺額會更少，想考上正式老師之路更艱難。

台南市國中小及幼兒園教師聯合甄試今天上午舉行，共有3600多人報名，其中國中部分將招考生活科技教師5人、資訊教師8人。國小部分包含南大附小、南科實中國小部，一般教師35人、體育教師8人、音樂教師10人、美術教師6人、英語教師13人。

偏遠地區國小，一般教師23人、體育教師7人、音樂7人、美術1人、英語27人。專長體育教師田徑2人、羽球2人、足球、桌球、排球各1人，游泳2人。專任輔導教師16人、身心障礙班教師3人、幼兒園學前普通班教師14人。

一般教師有兩千多人報名、屬特教的身心障礙班教師有518人報名，幼兒園有165人報名。其中特教老師僅錄取3人，錄取率最低。