快訊

才鬧出租房糾紛 曾與李進良傳緋聞41歲名媛胡嘉嘉酒後亡

專訪激怒北韓之男：假話反共心戰？反攻平壤無人機之謎

年金改革後教師缺額減少 代理男老師拚10年仍繼續應考

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局今天舉辦國中小教師聯合甄試，考生做最後衝刺。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天舉辦國中小教師聯合甄試，考生做最後衝刺。記者鄭惠仁／攝影

台南市今天舉辦國中小及幼兒園教師聯合甄試，共有3000多人應試，其中身心障礙班教師缺額僅3人，500多人報名，競爭最激烈。有代理老師已考10年，他說，雖然錄取之路艱難，還是要往前走，希望能圓夢。

郭姓、范姓代理老師考正式老師已5年，他們說，每年都抱著希望來應考，即使知道錄取率低，但不能放棄。范姓老師說，可能再拚個幾年，若仍未錄取，就拚普考。郭姓老師則反映代理老師不能請育嬰假問題，希望能改善。

謝姓老師已經拚了10年，他說，沒有放棄的原因，是喜歡當老師，希望能在這條路繼續走下去，之前已參加北部3個縣市的教師甄試，台南考完後，繼續參加其他縣市的考試。

隨著少子化及音年教改革影響，退休老師人數銳減影響，各縣市下學年老師缺額都明顯減少；台南市去年國中小教師缺額260多人，今年僅165人，預估明年缺額會更少，想考上正式老師之路更艱難。

台南市國中小及幼兒園教師聯合甄試今天上午舉行，共有3600多人報名，其中國中部分將招考生活科技教師5人、資訊教師8人。國小部分包含南大附小、南科實中國小部，一般教師35人、體育教師8人、音樂教師10人、美術教師6人、英語教師13人。

偏遠地區國小，一般教師23人、體育教師7人、音樂7人、美術1人、英語27人。專長體育教師田徑2人、羽球2人、足球、桌球、排球各1人，游泳2人。專任輔導教師16人、身心障礙班教師3人、幼兒園學前普通班教師14人。

一般教師有兩千多人報名、屬特教的身心障礙班教師有518人報名，幼兒園有165人報名。其中特教老師僅錄取3人，錄取率最低。

全教總理事長侯俊良說，學校聘請代理老師有明確需求，受聘人因同意才來擔任代理老師。一般而言，代理老師聘期10個月，育嬰假期要半年，學校還要再另請代理老師，因此是兩難問題，但仍可以來談，做更好的處理。不過，最好的辦法還是降低教師管控名額，多聘正式老師，特別是幼兒園沒少子化問題，應多聘正式老師。

台南市教育局今天舉辦國中小教師聯合甄試，考生做最後衝刺。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天舉辦國中小教師聯合甄試，考生做最後衝刺。記者鄭惠仁／攝影

幼兒園 體育 少子化

延伸閱讀

熱到汗疹、抓破皮、中暑 老師：擔心的是學生專心程度

台北「班班涼呀涼」 新北「一籠烤番薯」

國小主任布置畢典墜落亡 教團籲由專業人員處理

校園冷氣裝好裝滿！全教總轟政院要求兌現承諾

相關新聞

屈原「漁父」差點因新課綱被消失 出版社集體搶救收錄

「舉世皆濁我獨清，眾人皆醉我獨醒」是屈原「漁父」中的經典名句，高中國文都會讀到，但上路一年的108新課綱，國文科的推薦選文15篇和「漁父」說再見。屈原「被消失」，各家出版社都重視，想辦法「搶救」收錄，讓高中國文老師驚呼「好險！」

國中會考明天寄成績志願選填難決定怎麼辦 參考建議

國中升高中職免試入學會考明天（5日）寄發成績單，朝陽富元教育公司指出，桃園區今年2萬1801人報考，雖然比去年少了近10...

年金改革後教師缺額減少 代理男老師拚10年仍繼續應考

台南市今天舉辦國中小及幼兒園教師聯合甄試，共有3000多人應試，其中身心障礙班教師缺額僅3人，500多人報名，競爭最激烈...

首批境外生今天下午返台 先檢疫14天才能出關

教育部開放香港、澳門、越南等11國共2238名應屆畢業境外生返台，目前有62名境外生審核通過，今天下午將有8人抵達桃園機...

北市育達高職6月15日更名　改叫「普林思頓」高中

台北市教育局昨發函公告，台北市私立育達高級商業家事職業學校，將於109年6月15日起更名為「育達學校財團法人臺北市私立普...

疫情衝擊建教生無實習機會 黃國書提跨平台解方

受疫情影響加上台灣學用落差嚴重，對於建教生權益，立法院教育及文化委員會召委黃國書今天表示，經濟部應盤點哪些產業需要建教合...

調查：逾8成境外生盼畢業後留台工作

高等教育國際合作基金會公布的「2020留學台灣境外生趨勢調查報告」顯示，有83.6%的境外生希望畢業後可繼續留台工作或實...

境外生第一波返台 僅數十人

境外生來了。中央疫情指揮中心日前宣布開放香港、澳門、越南等十一國家、地區的境外生入境，應屆畢業生優先。教育部昨說，截至昨...

【酷暑教室3】政府沒錢幫國中小裝冷氣 卻浪費預算蓋蚊子館？

曾幾何時，家長選擇孩子要念哪所國中小，會先看教室有沒有冷氣？甚至從北部調回中南部的老師，會為了冷氣考慮再調回北部？6月至今頻創高溫，但多數國中小學教室沒有冷氣；「酷暑」已經成為中小學教室裡最大的教學干擾，政府真的還要繼續不聞不問嗎？

天氣熱教室沒冷氣 國民黨立委呼籲經費納入前瞻計畫

天氣持續高溫炎熱，仍有很多中小學教室沒有裝冷氣；國民黨立法院黨團今天表示，行政院應儘速協助地方政府，高中以下學校全面裝設...

獨／陽明交大之戀教育部點頭了 明年2月1日合併掛牌

陽明大學與交通大學去年各自於校務會議通過合校案，月前已將合併計畫書報教育部。據了解，教育部已完成審議、且報行政院「惠予同...

國健署推校園慢性病防治 全台逾80所學校參與

學校是孩子們學習知識地方外，也是形塑孩子健康生活的重要場域。據國民健康署2016至2019年國民營養健康狀況變遷調查，台...

熱門新聞

北市育達高職6月15日更名　改叫「普林思頓」高中

調查：逾8成境外生盼畢業後留台工作

年金改革後教師缺額減少 代理男老師拚10年仍繼續應考

首批境外生今天下午返台 先檢疫14天才能出關

109指考／新冠肺炎7種入題方式一次看 生物別按題序答

疫情衝擊建教生無實習機會 黃國書提跨平台解方

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。