快訊

大同網紅戰鎖定高人氣民代 兩派拉攏3Q哥、呱吉不滿被消費

NBA／疫情延燒 灌籃大賽冠軍瓊斯確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首批境外生今天下午返台 先檢疫14天才能出關

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部開放香港、澳門、越南等11國共2238名應屆畢業境外生返台，目前有62名境外生審核通過，今天下午將有8人抵達桃園機場，以港澳生為多。本報資料照片
教育部開放香港、澳門、越南等11國共2238名應屆畢業境外生返台，目前有62名境外生審核通過，今天下午將有8人抵達桃園機場，以港澳生為多。本報資料照片

教育部開放香港澳門、越南等11國共2238名應屆畢業境外生返台，目前有62名境外生審核通過，今天下午將有8人抵達桃園機場，以港澳生為多。教育部委託國立大學校院協會、私立大學校院協進會等協會安排各校輪值，在第一航廈、第二航廈各設一窗口協助境外生報到，並確保報到後搭乘專車前往預定的防疫旅館，檢疫14天再出關。

教育部6月17日表示，優先開放疫情低風險國家境外生入境，包括越南、香港、澳門、泰國、帛琉、紐西蘭、汶萊、斐濟、澳洲、蒙古、不丹。優先順位是以108學年應屆畢業生為優先，其次是其餘舊生，再次是109學年新生。

按教育部統計，首波能回來的應屆畢業境外生中，香港有834人是最多，其次為澳門617人、越南543人。另有泰國132人、蒙古100人、澳洲5人、帛琉3人、紐西蘭2人、汶萊和斐濟各1人、不丹0人。不過我國境外生大宗地點還包括中國大陸、印尼、馬來西亞等，逾萬人不在首波入境名單。

據了解，已提報境外生返台名單且申請通過的學校包括文化大學、東吳大學、實踐大學、元智大學、台北大學、彰化師範大學、高雄大學、中央大學等八校。今天有首批境外生抵台，28日還有第二波，估今年7月後會再有一波境外生抵台。教育部表示，考量中央流行疫情指揮中心預計每兩周依疫情變化更新「低風險國家／地區」名單，請學校優先在今年6月22日到7月5日間安排學生返台。

至於為何2000多人中僅62人申請通過，有私立大學主管表示，境外生居家檢疫要以旅館優先且要自費，花費可能逾1萬元，有人認為經濟負擔重；應屆畢業生來台檢疫結束已經7月中，辦完離校手續又得準備離境，也降低返台誘因。

教育部公布境外生返台三原則，第一是低風險國家和地區優先，第二是應屆畢業生優先，第三是入住防疫旅館優先。返台有兩個標準作業程序，第一是大學要提送入境名單和檢疫場所規畫，經教育部確認。程序上還要進行班機調查、簽證核發等。第二是境外生抵台後，各校要做機場邊境管制、單一報到櫃台、防疫交通接送、安排檢疫場所。

教育部 香港 澳門

延伸閱讀

境外生返台首批8人今午抵達 各校輪值機場協助

時隔78天 澳門新增1例境外輸入新冠肺炎確診病例

新冠肺炎疫情堪憂？ 陳其邁：中央和地方防疫配合得好

第二波防疫策略 彰化萬人血清抗體檢測是關鍵

相關新聞

屈原「漁父」差點因新課綱被消失 出版社集體搶救收錄

「舉世皆濁我獨清，眾人皆醉我獨醒」是屈原「漁父」中的經典名句，高中國文都會讀到，但上路一年的108新課綱，國文科的推薦選文15篇和「漁父」說再見。屈原「被消失」，各家出版社都重視，想辦法「搶救」收錄，讓高中國文老師驚呼「好險！」

國中會考明天寄成績志願選填難決定怎麼辦 參考建議

國中升高中職免試入學會考明天（5日）寄發成績單，朝陽富元教育公司指出，桃園區今年2萬1801人報考，雖然比去年少了近10...

首批境外生今天下午返台 先檢疫14天才能出關

教育部開放香港、澳門、越南等11國共2238名應屆畢業境外生返台，目前有62名境外生審核通過，今天下午將有8人抵達桃園機...

北市育達高職6月15日更名　改叫「普林思頓」高中

台北市教育局昨發函公告，台北市私立育達高級商業家事職業學校，將於109年6月15日起更名為「育達學校財團法人臺北市私立普...

疫情衝擊建教生無實習機會 黃國書提跨平台解方

受疫情影響加上台灣學用落差嚴重，對於建教生權益，立法院教育及文化委員會召委黃國書今天表示，經濟部應盤點哪些產業需要建教合...

調查：逾8成境外生盼畢業後留台工作

高等教育國際合作基金會公布的「2020留學台灣境外生趨勢調查報告」顯示，有83.6%的境外生希望畢業後可繼續留台工作或實...

境外生第一波返台 僅數十人

境外生來了。中央疫情指揮中心日前宣布開放香港、澳門、越南等十一國家、地區的境外生入境，應屆畢業生優先。教育部昨說，截至昨...

【酷暑教室3】政府沒錢幫國中小裝冷氣 卻浪費預算蓋蚊子館？

曾幾何時，家長選擇孩子要念哪所國中小，會先看教室有沒有冷氣？甚至從北部調回中南部的老師，會為了冷氣考慮再調回北部？6月至今頻創高溫，但多數國中小學教室沒有冷氣；「酷暑」已經成為中小學教室裡最大的教學干擾，政府真的還要繼續不聞不問嗎？

天氣熱教室沒冷氣 國民黨立委呼籲經費納入前瞻計畫

天氣持續高溫炎熱，仍有很多中小學教室沒有裝冷氣；國民黨立法院黨團今天表示，行政院應儘速協助地方政府，高中以下學校全面裝設...

獨／陽明交大之戀教育部點頭了 明年2月1日合併掛牌

陽明大學與交通大學去年各自於校務會議通過合校案，月前已將合併計畫書報教育部。據了解，教育部已完成審議、且報行政院「惠予同...

國健署推校園慢性病防治 全台逾80所學校參與

學校是孩子們學習知識地方外，也是形塑孩子健康生活的重要場域。據國民健康署2016至2019年國民營養健康狀況變遷調查，台...

新課綱全民國防課維持40小時 最多折抵軍事訓練5天

因應12年國教全民國防教育課綱，教育部今天宣布，108學年度入學的高中、五專前3年或相當層級進修學校新生適用的「全民國防...

熱門新聞

北市育達高職6月15日更名　改叫「普林思頓」高中

調查：逾8成境外生盼畢業後留台工作

嘉義市精忠國小畢業生寫時空膠囊 10年後回顧當年夢想

疫情衝擊建教生無實習機會 黃國書提跨平台解方

「炫耀」的英文除了show off 還有什麼說法？

紐時賞析／顧客湧向外送平台 餐廳添憂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。