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北市育達高職6月15日更名 改叫「普林思頓」高中
台北市教育局昨發函公告，台北市私立育達高級商業家事職業學校，將於109年6月15日起更名為「育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校」。
育達高職創立於1949年，原先是會計補習學校，後來改制為高職，也在桃園市中壢區設有分部，是北台灣歷史最悠久的男女合校私立高職。畢業校友眾星雲集，除了普通高中，另設觀光事業科、表演藝術科、時尚模特兒科、餐飲管理科等共12類科，即便面臨少子化衝擊，仍在逆境中創新求生存。
北市教育局24日發函公告，台北市私立育達高級商業家事職業學校109年6月15日起更名為「育達學校財團法人臺北市私立普林思頓高級中等學校」，網友也在PTT上轉貼相關貼文，並附註「從育達變成普林思頓，整個給人的感覺就不一樣了」
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