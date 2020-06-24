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獨／陽明交大之戀教育部點頭了 明年2月1日合併掛牌

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獨／陽明交大之戀教育部點頭了 明年2月1日合併掛牌

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
陽明大學與交通大學去年各自於校務會議通過合校案，月前已將合併計畫書報教育部。據了解，教育部已完成審議、且報行政院「惠予同意」。根據最新合併計畫書，兩校合併目標日改為明年2月1日。報系資料照
陽明大學與交通大學去年各自於校務會議通過合校案，月前已將合併計畫書報教育部。據了解，教育部已完成審議、且報行政院「惠予同意」。根據最新合併計畫書，兩校合併目標日改為明年2月1日。報系資料照

陽明大學與交通大學去年各自於校務會議通過合校案，月前已將合併計畫書報教育部。據了解，教育部已完成審議、且報行政院「惠予同意」。根據最新合併計畫書，兩校合併目標日改為明年2月1日，而合併所需必要費用約4億元，將由教育部逐年核列。

陽明與交大合併案研議多時，兩校「戀情」日前連蔡總統都表達「樂見」，認為兩校完成合校最後一哩路，有利於培育台灣智慧醫療產業新世代人才，也有助於高教打國際盃。

據了解，兩校合併案已獲主管機關教育部「決議原則同意兩校合併計畫」。根據兩校4月20日報教育部、經兩校校務會議通過的修正版合校計畫書，合校後校名訂為「國立陽明交通大學」（National Yang-Ming Chiao Tung University, 簡稱NYCU）。

兩校原預計109學年度完成合校，但根據5月22日兩校合校工作委員會會議決議，兩校合併目標日修正為110年2月1日，也就是109學年度第2學期正式合併。

據了解，教育部考量兩校合併後，學生達1萬7000多人，教師數達1400人，校地達139公頃。合併後，雙方學術互補、學術領域更多元，且規模擴增有助資源整合及提升學校競爭力，已報行政院「爰請鈞院惠予同意」。

另外，兩校合併必需的「嫁妝」，例如必要搬遷相關費用、系統整合費用等合併基本設施補助，約4億元，教育部將依實際進程，在年度預算中逐年核列。

此外，合併後，陽明校區新建館舍「智慧健康大樓及動物中心」、「南校區整體公共設施與景觀工程」及「其他衍生費用」等高達26億元經費。教育部支持兩校循公共建設預算辦理。

陽明大學與交通大學去年各自於校務會議通過合校案，月前已將合併計畫書報教育部。據了解，教育部已完成審議、且報行政院「惠予同意」。根據最新合併計畫書，兩校合併目標日改為明年2月1日。報系資料照
陽明大學與交通大學去年各自於校務會議通過合校案，月前已將合併計畫書報教育部。據了解，教育部已完成審議、且報行政院「惠予同意」。根據最新合併計畫書，兩校合併目標日改為明年2月1日。報系資料照

教育部 行政院 交大

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