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擺脫無擂台克難場地 三峽國中拳擊隊練習場啟用

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
三峽國中拳擊隊拳擊練習場今啟用，有新的拳擊擂台、沙袋架、多功能訓練架、拳擊計時器、攀爬架及地墊等設備。記者魏翊庭／攝影
三峽國中拳擊隊拳擊練習場今啟用，有新的拳擊擂台、沙袋架、多功能訓練架、拳擊計時器、攀爬架及地墊等設備。記者魏翊庭／攝影

三峽國中拳擊隊成立獲獎無數，但卻沒有擂台、只有9個沙包，加上場地克難。立委蘇巧慧、吳琪銘及議員林銘仁去年邀相關單位會勘後，由教育部體育署及地方合資280萬元，為選手添購拳擊擂台、沙袋架、多功能訓練架、拳擊計時器、攀爬架及地墊等多項設備，校方今啟用拳擊練習場。

三峽國中拳擊隊過去沒有擂台、只有9個沙包時，會分2批訓練，其餘兩兩對打，有重要比賽的選手才會優先用墊子代替擂台。教練吳政憲表示，在缺乏器材、也沒有擂台的情況，會影響選手們臨場表現。

蘇巧慧表示，在網路上看到地方社團「熱原拳擊隊」感人的募資影片，實際會勘後，發現照明通風及訓練設備都非常克難，如今設備經費一次到位。吳琪銘也期許，不只是全國比賽，未來在國際比賽，一定還能得到優異成績。

三鶯一帶拳擊興盛，有民間團體熱原拳擊隊，也有在校的三峽國中、明德高中等拳擊隊，互有關連，幫助對課業無興趣的學生可發展專長，也是升學管道之一。三峽國中拳擊隊2014年成立後奪牌無數，至今已累積7金5銀5銅。

校長陳忠明期許，三峽拳擊隊未來能成為拳擊指標性學校。場地也開放給社區，社區孩子都可以得到更好的訓練場。新北市拳擊委員會主委李進東說，拳擊不是打架，而是智慧的延續，未來不只在學校有這個訓練場，還要進一步融入社區。

立委蘇巧慧（左）、吳琪銘（右）及議員林銘仁位三峽國中拳擊隊爭取經費，今啟用新拳擊練習場。圖／蘇巧慧辦公室提供
立委蘇巧慧（左）、吳琪銘（右）及議員林銘仁位三峽國中拳擊隊爭取經費，今啟用新拳擊練習場。圖／蘇巧慧辦公室提供
三峽國中拳擊隊拳擊練習場今啟用，有新的拳擊擂台、沙袋架、多功能訓練架、拳擊計時器、攀爬架及地墊等設備。圖／蘇巧慧辦公室提供
三峽國中拳擊隊拳擊練習場今啟用，有新的拳擊擂台、沙袋架、多功能訓練架、拳擊計時器、攀爬架及地墊等設備。圖／蘇巧慧辦公室提供

蘇巧慧 教育部

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