「台灣國際實驗教育聯盟」成立 首辦美語夏令營

「實驗教育並不是真的在『實驗』,很多教學方式和理論都在國際間行之有年且相當成功!」中信國際實驗教育機構(中信實中)執行長鄭欽哲說明實驗教育學校四年內增加八倍的主因,實驗教育儼然成為顯學,中信國際實驗教育機構、蓋亞國際實驗小學機構(GIA)、無界塾實驗教育機構及The Liberal Arts Institute(LAI)共組台灣國際實驗教育聯盟(Taiwan International School League, TISL),6月舉行實驗教育成果分享會,未來將透過彼此的優勢進行師生交流、課程資源共享,幫助孩子擺脫框架、主動學習,成為具備解決問題能力的未來人才。

The Liberal Arts Institute執行長Claudia(左一)、GIA蓋亞國際實驗小學執行長陳盈如(左二)、中信實中執行長鄭欽哲(右二)及無界塾實驗教育機構塾長葉丙成(右一),共同成立台灣國際實驗教育聯盟(TISL),推廣實驗教育,進行跨校交流。 圖/中信國際實驗教育機構 提供

以全英語教學推動高中階段實驗教育的中信實中,執行長鄭欽哲分享「一學生一課表」的學校特色,成果導向式的學習方式,讓學生適性發展。創辦三年來,他看到學生找到學習熱情,透過創作、運動、音樂或設計等領域展現自信成果,更直接反映在多元升學的成果,今年育成的第一屆20名畢業生中,有同學申請到歐美名校如比利時魯汶大學、加拿大哥倫比亞大學UBC、荷蘭阿姆斯特丹大學或美國印第安納州立大學全額獎學金,亦有透過特殊選才考取國內大學或選擇銜接中信金融管理學院國際學程,亮眼的成績讓家長對實驗教育信心十足。

GIA蓋亞國際實驗小學機構執行長陳盈如則為孩子打造接軌國際的學習之路,為使孩子英語能力更扎實、更貼近native speaker(母語人士),GIA每周六上午設置英語閱讀指導時間,由外籍教師帶著孩子閱讀經典讀物,透過團體分享、交流、討論,將想法及感受與同儕分享,不僅能提升閱讀理解能力,更能深入了解不同文化。GIA也為每位學生規劃輔導時間,讓老師有更多機會觀察學生潛能,也期待老師跟家長有更多互動,幫助學生安排適合自己的課表與未來規劃。

圖說:中信實中執行長鄭欽哲分享今年畢業生的升學成果。 圖/中信國際實驗教育機構 提供

無界塾葉丙成「塾長」則點出有47%現有工作在20年後會消失,而20年後有65%的工作目前還不存在,他認為能力更重於學歷,無界塾讓孩子們有不一樣的學習歷程,幫孩子建立一輩子有用的能力,「Bring students to the world or bring the world to the students」,葉丙成希望為參與實驗教育的孩子去除框架,同時也去除家長與孩子的焦慮,他認為在親子過程中的溝通與磨合,也是實驗教育參與者的重要課題。

LAI執行長Claudia擁有30年經歷的資深教育工作者,她提出LAI的孩子未來所要具備的能力,包含團隊合作、批判思考及解決問題的能力,其中,批判性思考更是這個世代的主流。四位講者不約而同表示,運動是孩子生活中很重要的部分,不僅是為了身心健康,運動還可以建立孩子的自信及團隊合作精神,鼓勵在場所有的家長及孩子要特別重視運動領域的學習。

為了讓更多孩子及家長進一步了解實驗教育,TISL聯盟夥伴首度合作,於台北及台南舉辦「Mark’s Camp夏日美語生活營」,全美語主題式營隊共六週分為三期主題,第一期7月20日至31日(不含週末),以藝術(Art)為主題;第二期8月3日至14日(不含週末),以運動能量(Energy)作為核心;第三期8月17日至28日(不含週末),則以科學(Science)為主。三期課程讓一至九年級的孩子不用出國,就能在生活中學習美語,體驗不一樣的學習方式。Mark’s Camp由在台美語教學具十餘年經驗的加拿大籍教師Mark召集優秀外語師資團隊,Mark曾任教於雙語國小並擁有豐富的美語教學及教材編撰經歷,這次夏令營將於每周進行不同的主題教學,結合全美語科學實驗,還有高爾夫、網球、足球、烹飪、AI遊戲、桌遊、歷史、地理、露營等活動,擺脫填鴨式死背英文的方法,讓孩子自然地學習英文、沉浸在英語環境。Mark’s Camp報名資訊: https://ia.ctbc.edu.tw/summer-camp/ 或洽報名專線:0926-106-761。