新課綱全民國防課維持40小時 最多折抵兵役5天

因應12年國教全民國防教育課綱，教育部今天宣布，108學年度入學的高中、五專前3年或相當層級進修學校新生適用的「全民國防教育軍事訓練課程」，課程總時數將維持40小時，可用以抵減常備兵役軍事訓練期間，至多折抵5日。

教育部表示，新課綱全民國防教育軍事訓練課程，部分課程內容調整為「全民國防概論」、「國際情勢與國家安全」、「我國國防現況與發展」、「防衛動員與災害防救」及「戰爭啟示與全民國防」。為維護學生折減軍事訓練期間的權益，教育部部會銜國防部、內政部近日發布修正「全民國防教育軍事訓練課程折減常備兵役役期與軍事訓練期間實施辦法」第2條附表。

根據法規修正說明，教育部指出，有鑒於中國大陸假訊息、滲透及各項統戰等威脅，全民國防精神動員應不受限於傳統戰爭作為，必須要加強心防及精神教育內涵，使國人具有危機意識，而參考陸軍軍官學校的「資安要求」2小時、空（海）軍軍官學校的「現代戰爭」2小時等軍事訓練課程，新增12年國教課綱學習內容「傳統與非傳統安全威脅簡介」2小時作為可折抵的課目及時數。

教育部也表示，99課綱5大主題「國防政策」及「國防科技」，於12年國教課綱修正為學習向度「我國國防現況與發展」，考量我國國防政策、國軍使命、任務、現況及兵役制度，與學生生活經驗密切相關。參考空軍軍官學校的「全民國防教育」2小時、海軍軍官學校的「國軍新一代兵力簡介」2小時，新增「國防政策與國軍」2小時作為可折抵的課目及時數。

教育部也提醒，修畢全民國防教育課程學生，如欲申請全民國防教育軍事訓練課程折減軍事訓練期間，應將就讀學校成績單正本送交該校軍訓單位或教務單位審查，經核對無誤後於成績單右下角加蓋印記，並載明成績合格的全民國防教育軍事訓練課程內容、時數及得折減日數後，向訓練單位申請折減軍事訓練期間。