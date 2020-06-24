境外生解禁 教育部：首批3港生預計26日來台
疫情指揮中心宣布開放香港、澳門、越南等11國家、地區的境外生入境，應屆畢業生優先。教育部表示，截至昨日統計各校名冊，最快有中央大學、文化大學、台南應用科大各1名港生、共3名港生預計26日入境；28日將有另三校4名港生預計返台。
教育部日前經指揮中心同意，6月17日發布11個低感染風險國家／地區的應屆畢業生可申請返台。教育部也通函學校調查擬返台應屆畢業生人數與洽妥的防疫旅館後，將名冊報教育部檢核並通報指揮中心後，即可通知境外生返台。
教育部表示，境外生下機後，須先由機場檢疫人員確認無發燒或疑似相關症狀後，並經入境程序，才可來到接機大廳。此時境外生須依告示牌前往教育部與大學共同輪值的單一櫃檯報到，再由輪值人員引導搭乘機場防疫車隊或學校防疫專車，前往防疫旅館。
教育部表示，境外生到達防疫旅館後，須有學校人員在現場協助入住、告知防疫相關事宜，並在居家檢疫14天期間，定時與境外生聯繫關懷健康狀況並回報地方政府窗口。結束居家檢疫後，即可安心返校就學。此一作業程序在避免境外生入境返校過程中出現防疫破口，以照顧國人及境外生健康。
截至昨日，教育部統計各校申請名冊，其中最快有3名港生於6月26日抵台，分別來自中央大學、中國文化大學、台南應用科大；6月28日將有另三校4名港生預計返台，教育部將陸續受理並核復各校。
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