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印尼境外生6年增4倍 線上高教展吸引千名印尼生參與

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
教育部每年舉辦「印尼台灣高等教育展」，今年因應新冠肺炎疫情，首次改以線上方式辦理，有27所台灣大學校院參與，吸引近千名印尼學生報名參加。報系資料照
教育部每年舉辦「印尼台灣高等教育展」，今年因應新冠肺炎疫情，首次改以線上方式辦理，有27所台灣大學校院參與，吸引近千名印尼學生報名參加。報系資料照

教育部每年舉辦「印尼台灣高等教育展」，今年因應新冠肺炎疫情，首次改以線上方式辦理，有27所台灣大學校院參與，吸引近千名印尼學生報名參加。

近年印尼學生來台就學人數逐年增加，2013至2019年國內大專校院印尼學生人數已躍升4倍多，達到1萬3907人，是我國境外生第4大來源國或地區。

「印尼台灣高等教育展」每年輪流在印尼雅加達、泗水、棉蘭等各大城市舉辦，今年首度改以線上方式辦理，透過社群媒體，如臉書、IG等方式宣傳，吸引近千名印尼學生報名參加。學生參加有意申請入學的學校場次，在問答交流時間可直接向各校代表諮詢來台就學最新資訊。

教育部國際及兩岸教育司司長畢祖安表示，在教育部新南向人才培育計畫推動下， 109學年提供37個台灣獎學金名額給印尼學生來台攻讀學位，以及17個華語文獎學金名額鼓勵印尼學生來台研習華語文。108學年有44名印尼大學講師獲新南向培英專案獎學金來台攻讀碩博士學位。

教育部表示，盼印尼學生在台求學期間，更瞭解台灣民主多元的社會文化，未來成為「Study in Taiwan留學台灣」代言人。也期待他們畢業返回印尼後，成為台灣、印尼教育交流合作的重要橋樑。

印尼 教育部 華語

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