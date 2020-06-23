基隆市首間公辦公營實驗國中開辦 南榮國中準備好了

基隆市第一所公辦公營實驗國中南榮國中今年開辦，109學年度正式轉型為實驗教育，招收2班40名學生。學校已透過多項試辦課程，結合各項學習領域，讓學生有機會嘗試的多元豐富的課程，老師也在不斷修正的過程中，將課程內容調整到最適合學生的狀態，因應實驗教育上路已經準備好了。

基隆市2016成立公辦民營實驗小學瑪陵國小，2017年成立公辦公營實驗小學八堵國小，為讓實驗教育國小學生往上銜接，南榮國中成為基隆市第一所公辦公營實驗國中，相關課程都已準備就緒。

南榮國中轉型後的課程內容，除維持基本學力的領域課程外，最大的特色就是以培養未來世代最重要的能力，作為核心的4項培力課程「學習力」、「表達力」、「實踐力」、「探索力」，將培力課程融入各項領域課程中。

基隆市政府教育處課程教學科長吳雨潔舉例說，透過生活科技課程，在心智圖課程協助下，讓學生藉由圖像化及擴散式思考，使用關鍵詞與獨創的想法，提升製作烏克麗麗製作的無限創意，在經過學生的腦力激盪後，從樂器的材質到創意設計，一個會隨聲音強弱發光的壓克力材質烏克麗麗就此誕生。

她表示，在撥弄琴弦引發聲音大小的過程中，進而牽動不同LED顏色閃亮，會有令人驚豔的聲光效果，讓學生產生強大的動機與興趣，未來學校更規劃在既有生活科技課程基礎上，進行跨領域整合音樂、理化和視覺藝術等領域的課程推動。