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不用搶票了！ 藝FUN券先下載註冊APP 改採公開抽籤

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導

行政院振興三倍券後，文化部加碼推出每份600元之「藝FUN券」，預計發行200萬份。文化部今日表示，因公布後各界反應熱烈，詢問度高，為了讓民眾可以更為便利、公平的取得「藝FUN券」，將於7月18日上午9點至20日下午9點，開放民眾一人一機下載「藝 FUN券」APP並完成註冊，7月21日中午12點則採公開抽籤方式，公布獲得「藝FUN券」的幸運人選。

文化部說明，自6月11日文化部召開「藝FUN券」啟動記者會後，民眾反映相當熱烈，為避免民眾因繁忙或其他因素無法在特定時間註冊，文化部規劃於7月18日上午9點至20日下午9點開放民眾下載APP並註冊，提供3天充裕的時間，使民眾更為便利、從容，免於短時間搶票的緊張感，讓所有想一起「挺藝文」的民眾可以更為簡便的取得「藝FUN券」。

文化部表示，「藝FUN券」將於7月21日中午12點，邀請行政院政務委員唐鳳與文化部長李永得共同進行抽籤，並於線上公開直播。幸運獲得「藝FUN券」的民眾即可於7月22日中午12 點起於博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House等，超過1萬家以上店家使用。

文化部指出，民眾只要透過 APP 提供的藝文店家地圖，隨時可查詢附近可使用「藝FUN券」的藝文場域及店家，消費時只要掃描店家QR Code或讓店家掃描付款QR Code，即完成付款。此外，為符合藝文展演消費使用特性，亦特別規劃「藝FUN券」在「線上交易，出門消費」原則下，可於網路預購票券平台，訂購藝文展演票券、電影票，以及付費參與藝文活動。

「藝FUN券」客服專線（02-77457979）及客服信箱（artsfungo@tradevan.com.tw）等皆已上 線，招商說明會及懶人包等詳細資訊，亦持續更新於文化部「協助受疫情影響之文化藝術事業防疫及紓困振興專區─藝FUN券專區」（https://www.moc.gov.tw/webarticle_111116.html），歡迎有興趣的民眾持續關注最新消息，一起加入「全民挺藝文」行列，攜手振興藝文產業。

文化部 行政院 電影

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