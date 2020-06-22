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誘因不足？職場互助教保服務中心上路一年 僅一家成立

聯合報 / 記者章凱閎陳宛茜／台北即時報導
勞動部及教育部去年共同提出「職場互助教保服務中心」構想，不同於一般企業附設幼兒園，在室內、外設班空間都有放寬規範，同棟商辦大樓內的多間企業，可共同簽約設班「聯合托育」，開班首年最高補助300萬元；但上路一年，僅於台北市輔導成立一間。報系資料照
勞動部及教育部去年共同提出「職場互助教保服務中心」構想，不同於一般企業附設幼兒園，在室內、外設班空間都有放寬規範，同棟商辦大樓內的多間企業，可共同簽約設班「聯合托育」，開班首年最高補助300萬元；但上路一年，僅於台北市輔導成立一間。報系資料照

勞動部及教育部去年共同提出「職場互助教保服務中心」構想，不同於一般企業附設幼兒園，在室內、外設班空間都有放寬規範，同棟商辦大樓內的多間企業，可共同簽約設班「聯合托育」，開班首年最高補助300萬元；但上路一年，僅於台北市輔導成立一間。

勞動部表示，主因是今年遇到疫情衝擊，許多企業掙扎求存，無暇無力設置此一中心。教育部近日則研擬修正「職場互助式教保服務實施辦法」，現行只有在企業或機構辦公室鄰近500公尺內的區域，可設立職場互助教保中心，未來將放寬為1000公尺，讓企業更有彈性尋找適合地點。

根據統拒，全台有1萬多間受雇員工達100人以上的企業，僅有約100間設有幼兒園。政府因而祭出職場互助教保中心，如同簡化版幼兒園，設班標準不強制要求設置室外活動空間，且放寬室內活動室規範；且收托對象不區分2歲以下，以及3至5歲幼兒，而是採「混齡照顧」。

托育政策催生聯盟發言人王兆慶表示，政府建立友善托育的職場環境是好事一樁，支持教育部放寬設班標準，增加職場互助教保中心的數量。但他也提醒，政府出錢、企業找空間之外，官方也要媒合有托運經營能力的人與企業對接。

王兆慶表示，不少企業雖有心照顧員工，開辦托育服務，但卻找不到人來承接職場互助教保中心。他觀察，日本推動企業托育，會協助企業媒合民間協會或幼兒園、托嬰中心經營者，才可能成事。

勞動部則表示，職場互助教保中心法令上路滿周年，至今只有一家申請成案，主因是企業設置此一中心需要時間，且加上今年遇到疫情衝擊，許多企業掙扎求存，無暇無力設置此一中心。

勞動部也表示，目前掌握數家企業和公部門表達申請意願，勞動部正在輔導中。勞動部今年也規劃了多場說明會，皆因疫情暫緩。如今疫情舒緩，勞動部本月便會在全台啟動8場說明會宣導。

職場 勞動部 托育

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