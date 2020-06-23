AI怎麼教？AIA校友率中學生生打造「AI無人機」

光仁中學科學發明班創班主任陳懷德說，「AI無人機」這項計畫能在短短一年內榮獲「新北教育局加速器計畫」進階獎的支持，真是因為新北市的教育環境走在全國國之先！開創了新北教育局的加速器計畫這個平台！再加上光仁科學發明班、科學發明社及中央大學碩、博士生、教授、家長與台灣人工智慧學校等多方單位合作的成果。他認為，台灣人工智慧學校的課程，除了提供良好的師資與學習資源，對學員來說，不僅可以學習AI的最新知識與應用，更大的收穫是在這邊獲得人脈的連結，認識不同領域的校友。他認為，國內中小學具AI素養的老師仍不多，也希望此計畫能增加相關智慧教育的課程。

圖／楊順平 提供

而108新課綱新上路一個多學期，面對新增的第八大領域-—科技領域，必修課程納入程式設計，課程包含了演算法原理與程式設計實作，對科學領域的教師們都是個大考驗。為了讓課堂上的學生更加了解AI技術及應用原理，新北市光仁高級中學科學發明班主任陳懷德帶領科學發明班學生，與中央大學資工系栗永徽教授及其實驗室多名碩、博士學生合作，共同開發了可以應用於課堂上教學的「AI無人機」，過程中更另外發展出一套關於AI資訊教育的模組教學，不只用於學生，也讓一般大眾透過這個衍生的教具對AI相關技術有所了解。

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光仁中學的科學發明班與社團已經成立數年，小小一間教室裡擺滿了學生們歷年來的成果，例如敲娃娃機、VR腳踏車、無人機水火箭等…而他們今年和中央大學資工系合作的成果則是可以用來估算人數的「AI無人機」。

負責此項計畫的陳懷德是台灣人工智慧學校台北經理人第五期校友，他說，自己是台灣人工智慧學校校友中，第一個中小學老師。AI教育也和他以往熟悉的科學教育不太相同，因而在這個專案的推動過程中，也讓他得到了和以往不同的創新啟發。

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陳懷德說，在和學生實作互動過程中，他們還另外發展了一套名為「手掌圖」的AI學習模式圖。透過這張圖，可以將人工智慧的整體架構拆分成五個步驟，分別為學習程式語言的邏輯、尋找程式函式庫、了解資料的標記與分類、校正神經網路，最後進入演算法的領域。他們也設計了一個縮小版的集會示意模型作為人工智慧的教具，打破以往一群學生配一堆電腦的教學模式，提供了更加生動的教學方案。