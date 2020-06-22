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北市與賀眾簽署合作備忘錄 產官學合作縮短產學落差

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天表示，透過企業、學校產學合作開課，將可縮短產學落差。學生可獲實習機會、強化就業競爭力；學校也減少學用落差；企業更可找到需要人才。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天表示，透過企業、學校產學合作開課，將可縮短產學落差。學生可獲實習機會、強化就業競爭力；學校也減少學用落差；企業更可找到需要人才。記者林麗玉／攝影

為了讓技職與企業的產、官、學合作升級，台北市教育局、5所市立技術型工業類群科學校今天與賀衆企業簽署「產學合作備忘錄」。台北市長柯文哲表示，透過企業、學校產學合作開課，將可縮短產學落差。對學生來說，可獲實習機會、強化就業競爭力；對學校來說，也減少學用落差；政府也解決缺工；企業更可找到需要人才。

賀眾總經理室特助陳詩諄表示，未來賀眾會提供師資開設課程，由5所合作學校學生選修，課程包括實務學習、操作分享等，並提供20萬元獎助學金鼓勵學生做出實品。甚至輔導就業之後，也會優先錄用表現優秀學生，儘管目前還無固定名額的產學聘用，但若表現優秀將優先錄用。

台北市教育局表示，賀眾與市立技術型高中合作規劃業界實務課程，會由專業工程師指導，並安排學生暑假至賀眾飲水機生產線參觀、及開放名額給學生實際進行見學，讓學生做中學、學中做，理論與實務融會貫通，讓學生從生產、製作、維修、知識、操作到成品一貫系統的實務課程，了解產業實務現況。

局長曾燦金也提到，藉由產官學三方規劃設備、業師課堂授課、生產工廠實際參觀、暑假實習見學、學分證明、專題實作獎助等六大合作方向，讓業界實務操作技術引進教學課程，這是實踐新課綱共好的精神，也讓學生多元適性及跨域學習的表現，落實12年國民基本教育素養導向之精神，並兼顧引進產企業之合作模式。

柯文哲表示，目前台灣引進外勞數有80萬人，不過卻還是有50萬台灣人失業，透過產學合作，將可讓失業減少。柯文哲也提到，現在北市府蓋公宅，卻有個大問題就是有錢找不到工人，所以台北市的公宅維持1萬戶開工，若增加到1萬戶以上，就找不到工人，過過產學合作，縮短學用落差，對企業來說，可以獲得企業需要的人才。

教育局表示，今天與賀眾產學合作簽約的五所學校，分別為北市立大安高工、市立松山工農、市立南港高工、市立內湖高工及臺北市立木柵高工，賀眾也捐贈台北市技術型高中價值逾200萬元高端飲水機設備，未來將藉由技術培訓、引進業師教學，提供學生實習、就業機會及業界實務教材為主的人才培訓課程。

北市 教育局 柯文哲

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